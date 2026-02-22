Rumor de Avengers: Doomsday apunta a que dos héroes clásicos morirán

Las supuestas filtraciones de la trama de Avengers: Doomsday están llegando de forma rápida y constante a medida que se acerca el estreno de la película, y la más reciente podría resultar divisiva entre los fans que tienen ciertas expectativas para este éxito de taquilla multiversal.

Se ha informado anteriormente que, para salvar su realidad, los X-Men se han visto obligados a destruir los mundos que están a punto de colisionar con el suyo. Esto no es muy diferente a los cómics, donde los Illuminati se vieron obligados a tomar medidas drásticas para salvar la Tierra-616.

Mucho se ha dicho sobre el inicio de Avengers: Doomsday con Deadpool y Wolverine llegando al mundo perteneciente al Spider-Man de Tobey Maguire. Supuestamente pelean, y @MyTimeToShineH ha lanzado una bomba bastante impactante, de ser cierta. Informan que: «El Spidey de Tobey y el Wolverine de Hugh [Jackman] mueren al principio de Avengers: Doomsday«.

Suponiendo por un momento que perezcan en una Incursión, esto sería toda una declaración de intenciones de los hermanos Russo en su búsqueda por enfatizar la seriedad de las Incursiones y lo que significan para el Multiverso en general. Como es comprensible, muchos fans no estarán contentos viendo a estos dos queridos favoritos morir en los primeros cinco minutos de Avengers: Doomsday. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que múltiples fuentes han afirmado que tanto Maguire como Jackman tendrán papeles significativos en esta película (y en Avengers: Secret Wars).

Con incontables variantes en el Multiverso, estas podrían ser versiones de aspecto familiar, aunque completamente diferentes, de Spider-Man y Wolverine. Recuerda que Marvel Studios hizo un truco similar al comienzo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness con aquel engaño de Defender Strange.

Aun así, sería prudente prepararse para que Spidey encuentre un final rápido y Wolverine nunca tenga la oportunidad de luchar junto a los X-Men, un equipo al que ya le faltan miembros clave como Jean Grey y Storm. Problemas de agenda y financieros podrían ser los culpables de ello. Por ahora, esto es solo un rumor y es mejor tomarlo con cautela.

Avengers: Doomsday está protagonizada oficialmente por Chris Evans, Chris Hemsworth, Anthony Mackie, Winston Duke, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Letitia Wright, Paul Rudd y Robert Downey Jr. Wyatt Russell, Simu Liu, Tenoch Huerta Mejia, Mabel Cadena, Florence Pugh, Danny Ramirez, David Harbour, Hannah John-Kamen, Lewis Pullman e India Rose Hemsworth hacen su debut en la franquicia Avengers.

Los protagonistas de Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Ebon Moss-Bachrach y Joseph Quinn, que se unen a ellos, al igual que las estrellas de la franquicia X-Men Kelsey Grammer, Patrick Stewart, Ian McKellen, Alan Cumming, Rebecca Romijn, James Marsden, junto con la estrella de Deadpool & Wolverine, Channing Tatum. Los medios especializados han señalado que Ryan Reynolds y Hayley Atwell también aparecerán en Avengers: Doomsday.

Los hermanos Russo dirigen Avengers: Doomsday y Avengers: Secret Wars a partir de un guion de Stephen McFeely, con quien colaboraron previamente en las franquicias de Avengers y Capitán América. Michael Waldron, de Loki y Doctor Strange in the Multiverse of Madness, también ha sido reclutado para ayudar.

Avengers: Doomsday está programada para estrenarse el 18 de diciembre, mientras que Avengers: Secret Wars está prevista para llegar el 17 de diciembre de 2027.

El impacto de las Incursiones en Doomsday: Una narrativa de shock y pérdida

La posibilidad de que figuras tan icónicas como el Spider-Man de Tobey Maguire y el Wolverine de Hugh Jackman mueran en los primeros minutos de Avengers: Doomsday subraya la escala catastrófica de las Incursiones. Si los hermanos Russo deciden sacrificar a estas leyendas tan pronto, el mensaje para la audiencia es claro: en la lucha por la supervivencia del Multiverso, nadie está a salvo.

Este recurso narrativo, aunque arriesgado, eleva las apuestas al máximo y establece un tono de urgencia sombría que diferencia a esta entrega de cualquier otra película de Marvel. La muerte de estas variantes serviría como el catalizador emocional definitivo para que los héroes de la Tierra-616 comprendan que la diplomacia ha terminado y que el destino de billones pende de un hilo.

¿Engaño multiversal o un nuevo comienzo en Doomsday?

A pesar de la alarmante filtración, la estructura del Multiverso ofrece una red de seguridad para los actores. La teoría de que estas son simplemente variantes «desechables» permite que Marvel Studios genere un impacto inmediato sin perder a sus estrellas para el clímax de Secret Wars.

Este juego de espejos, donde vemos rostros familiares morir solo para encontrar versiones más complejas —o incluso las «originales»— más adelante en la historia, es una táctica clásica de los Russo para mantener al espectador en vilo. Al final, el regreso de Robert Downey Jr. como Doctor Doom exige víctimas de alto perfil para legitimar su poder, y qué mejor manera de presentar al nuevo gran villano que destruyendo los pilares de la nostalgia cinematográfica de las últimas dos décadas.