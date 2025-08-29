Rotary Club Isla Grande apoya a DAR Conin

Socios de Rotary Club Isla Grande llevaron adelante el evento “Pizzas y Amistad”, un encuentro a beneficio de DAR Conin.

RIO GRANDE.- El evento tuvo lugar en el Salón de la Aduana, a quienes agradecen la gentileza de brindar sus instalaciones para tal fin y contó con la colaboración de un nutrido grupo de comensales. Ocasión en la que Valeria Ochoa, referente de la Fundación DAR Conin, brindó detalles de la tarea que desarrollan en la lucha contra la desnutrición infantil en nuestra ciudad, poniendo en valor que “trabajamos por un mundo con igualdad de oportunidades para todos, desde la primera infancia”.

Esta clase de eventos nos demuestra la solidaridad que tenemos para una causa tan noble que trasciende las fronteras y que es orgullo de todos sus ciudadanos, en la figura del Dr. Abel Albino.

Lo recaudado se entregó para la compra de mercadería del programa que llevan adelante, tal lo requerido por la nutricionista del equipo.

Además, se donó una máquina de coser para las labores en los talleres que la fundación ofrece a las familias que acompañan.

El presidente del club rotario, Sergio Almada, agradeció la participación a este primer encuentro y adelantó para el 19 de septiembre una nueva propuesta de «Pizza-Show», con el fin de seguir aportando en beneficio de nuestra comunidad.

