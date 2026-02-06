Rotación de tropas británicas en las Islas Malvinas

El Reino Unido intensifica su despliegue militar en las Islas Malvinas con la llegada del 4º Batallón del Regimiento de Paracaidistas (4 PARA), que asumió la rotación de la Compañía de Infantería en sustitución de la Compañía B del Regimiento Real Irlandés (1 R IRISH). Esta rotación se enmarca dentro de las operaciones de las British Forces South Atlantic Islands (BFSAI) y refuerza la presencia militar británica en la región.

El relevo del 4 PARA marca el fin del despliegue de tres meses del 1 R IRISH, cuyo período incluyó operaciones en el Área Operacional Conjunta (JOA), patrullas terrestres en las Islas Malvinas, y movimientos en Ascensión y Georgia del Sur. Esta última constituyó la primera patrulla terrestre desde 2023, reforzando la capacidad de monitoreo y control británica en territorios remotos del Atlántico Sur.

El Reino Unido destacó la misión del Regimiento Real Irlandés como una demostración de profesionalismo y flexibilidad operativa, mientras que la llegada del Regimiento de Paracaidistas aporta una unidad con perfil aerotransportable al esquema de defensa en las Malvinas.

“El Regimiento de Paracaidistas se enorgullece de volver a operar en las islas. Esperamos mantener las sólidas amistades forjadas por nuestros predecesores y demostrarnos como una fuerza confiable y digna de confianza”, señaló el oficial a cargo, citando el lema oficial del regimiento: “Utrinque Paratus”, que significa “Listos para cualquier cosa”.

Este despliegue se suma a la presencia permanente de cazas Eurofighter Typhoon de reacción rápida desde la base de Monte Agradable, así como operaciones logísticas con aeronaves de transporte y reabastecimiento, consolidando la capacidad operativa británica en el Atlántico Sur.

El nuevo relevo evidencia la continuidad de la estrategia militar británica en las Islas Malvinas, reforzando patrullas terrestres y presencia aérea, y manteniendo una operación permanente en un territorio estratégico y remoto.