Romántica. Juana Delseri reveló la historia de amor que marcó para siempre a La Mona Jiménez

Universo TV presenta una entrevista íntima con la compañera y manager del ícono del cuarteto, donde revive el 28 de diciembre que cambió su vida y la música popular cordobesa.

Este domingo 28 de diciembre, Universo TV emitirá una entrevista especial con Juana Delseri, clave para entender no solo la vida personal de “La Mona” Jiménez, sino también el recorrido emocional y humano detrás de uno de los géneros más representativos de Córdoba. Su compañera, amor y manager, pone voz a una historia que atravesó su vida y dejó una huella profunda en el cuarteto.

A través de un relato en primera persona, Juana revive aquel 28 de diciembre en el que conoció a La Mona, sin imaginar que ese encuentro modificaría para siempre el rumbo de ambos.

La entrevista se construye desde la intimidad, entre recuerdos, emociones y una mirada honesta sobre cómo el amor se convirtió en motor de una carrera artística y de una pasión popular que sigue latiendo con fuerza.

En la nota, Delseri no esquiva los momentos más complejos del camino. Recuerda las etapas difíciles, cuando el futuro parecía incierto y las oportunidades no llegaban. Fue entonces cuando tomó una decisión determinante y apostó todo por él.

“En un momento no íbamos ni para atrás ni para adelante y yo le dije a Carlos: tenés que abrirte… Yo creo fervientemente en vos. Vas a ser grande, vas a ser glorioso”, relató.

Con la misma franqueza, Juana define su lugar en la vida del artista y en la construcción de su legado. “Yo soy una simple admiradora de La Mona, y alguien que ayudó a construir esto. Pero les aseguro que si yo no estuviera, yo sé que Carlos no estaría vivo”, expresó.

Hacia el final, Juana sintetiza su historia de vida con una frase que condensa décadas de amor y compromiso: “Yo puedo decir algo que no muchos pueden, yo conocí el verdadero amor”.

La entrevista completa podrá verse este domingo 28 de diciembre a las 13:00 horas, en exclusiva por Universo TV.