Rodrigo Paz llama a unidad y transformación tras su victoria en balotaje en Bolivia

El economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, ganador del balotaje presidencial en Bolivia, abogó este domingo por la unidad nacional y la colaboración de todos los partidos con representación parlamentaria para enfrentar los desafíos económicos, políticos y sociales del país.

LA PAZ (Xinhua/NA).- “Le pido a cada uno de los representantes, hombres y mujeres que están en la Asamblea Legislativa, indistintamente de su organización política, sumémonos, seamos parte, trabajemos juntos para transformar la Patria”, afirmó Paz durante un mensaje transmitido por medios nacionales y redes sociales.

Tras señalar que su Gobierno buscará incluir a todos los sectores, promover la transparencia y garantizar la certidumbre política, el presidente electo subrayó que su principal objetivo será unificar Bolivia y generar oportunidades de desarrollo para todos los ciudadanos, sin distinción de ideología política.

Entre las prioridades de su futura Administración figuran la transformación institucional, la mejora de la eficiencia pública y la consolidación de políticas que generen empleo, inversión y desarrollo productivo, bajo un marco de justicia social y respeto a los derechos ciudadanos, agregó Paz, además de destacar la necesidad de garantizar seguridad energética y sostenibilidad fiscal, con apoyo de aliados internacionales para gestiones estratégicas.

Paz, de tendencia liberal moderada, junto a su compañero de fórmula, Edmand “El Capitán” Lara, venció al ex mandatario Jorge “Tuto” Quiroga, con un 54,6% de los votos según el conteo rápido del 97,86% del Sistema de Resultados Preliminares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el presidente electo asumirá el cargo el próximo 8 de noviembre.

La jornada electoral se desarrolló sin incidentes mayores, y movilizó a más de 211.000 jurados electorales y 27.000 efectivos policiales, además de observadores internacionales de la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Europea, Uniore, Mercosur y otros. Más de 7,9 millones de bolivianos, dentro y fuera del país, acudieron a las urnas para elegir al nuevo presidente de Bolivia.

CRÉDITO IMAGEN DE PORTADA: El economista y senador Rodrigo Paz Pereira, de 58 años, ganador del balotaje presidencial en Bolivia. (Xinhua/Reynaldo Vargas).