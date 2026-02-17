Rodrigo Alonso ganó la V Edición del Cruce de los Valles

Con un rotundo éxito se realizó el evento que reúne a corredores y ciclistas de montaña. En una jornada soleada los deportistas volvieron a elegir este desafío que ya forma parte de la agenda provincial y que convoca a atletas de distintos puntos del país.

RIO GRANDE.- Como todos los años, el Centro Cultural “Nueva Argentina”, fundado por la senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino, acompañó este importante encuentro organizado por Ushuaia Pro Bike.

Este domingo se concretó la quinta edición del “Cruce de los Valles”, evento deportivo que ya forma parte de la agenda provincial y que es organizado por Ushuaia Pro Bike y de la cual Rodrigo Alonso repitió el triunfo alcanzado el año pasado.

Esta vez la carrera no tuvo tantos competidores capitalinos como en otras edición; Río Grande copó la manga general y como ocurrió en los demás años, la victoria recayó en un valor del norte de la provincia, y así el historial marca que las primeras tres ediciones fueron para Aaron Pintos y lo mencionado, estas dos últimas para Rodrigo Alonso.

Y tal cual sucedió el año pasado, Alonso fue palo y palo con un rival; el año pasado se sacó chispas con Francisco Zamora, y en esta oportunidad con su compañero de equipo y de entrenamientos César Ferreira y como dicen ello, se «corretearon» todo el camino hasta la misma llegada donde Alonso le pudo sacar una luz de tres segundos.

Detrás de estos dos exponentes clasificaron Lucas Torres y Valentino Berti, otros dos jóvenes de Río Grande; mientras que recién en el quinto lugar clasificó el primer ushuaiense, Nicolás Cichero, y el mejor capitalino de la actualidad, Gonzalo Pasdevicelli, no pudo ser de la partida por una lesión sufrida en la rodilla días antes de la carrera mientras realizaba la hoja de ruta.

El día de la competencia los corredores se encontraron con un piso distinto al que habían reconocido previamente, mucha agua en varios sectores que hicieron pequeñas lagunas y que se tornó peligroso por no saber bien por dónde meter la bicicleta, y porque en otros sectores hubo mucho barro lo que hizo, por ejemplo, que el Mono Ferreira sufriera una dura rodada y le costara conectar a Alonso en la punta de la carrera dado que perdió cerca de 30 segundos con relación al hombre que marchaba adelante.

En Damas, la juvenil riograndense Tiziana Pastori se quedó con su primera general importante, más allá de las ausencias de Agostina Melgarejo, ganadora el año pasado, y de Angela Nieva, quienes vienen dominando el ciclismo femenino en el último lustro, pero ya ven a la pequeña Tiziana como una amenaza a sus respectivos reinados y en poco tiempo más será la ciclista a vencer.

Detrás de la aún cadete llegó la local Eliana Paola Fritz, mientras que la riograndense Bárbara D’Anunnzio completó el podio.

Importante apoyo

Atletas fueguinos y de distintos puntos de la Argentina se dieron cita en Ushuaia para participar de las modalidades Trail Running y MTB, en sus distancias 15 y 25 kilómetros y 25 y 50 kilómetros, respectivamente, recorriendo paisajes únicos y poniendo a prueba su resistencia tanto física como mental.

El Centro Cultural “Nueva Argentina” fue el punto de encuentro para la largada del Mountain Bike, mientras que la zona de la “Mosca Loca” fue el punto de encuentro para la largada del Trail Running.

El pronóstico meteorológico fue favorable y el sol asomó para acompañar a los competidores, tanto damas como caballeros, en las diversas categorías.



Pasado el mediodía los competidores comenzaron a cruzar la meta, ubicada en “Llanos del Castor” donde también se llevó adelante la entrega de premios, con amplia presencia de público.

El legislador Juan Carlos Pino y la senadora Cristina López destacaron el rol de Darío Guzmán en la organización y el éxito del evento. Asimismo felicitaron a todos los participantes por el esfuerzo y las ansias de superación personal ya que son quienes día a día construyen nuestro deporte.



Clasificación General – 25 Kilómetros

Pos/Ciclistas Categorías Tiempos

1° Gastón Aravena Promocional 2:16:40

2° Gabriel Liberatore Master C2 2:25:32

3° Joab Martínez Master A1 2:31:18

4° Arturo Juan Ponce Master C2 2:37:17

5° Nicolás Chinicola Master B1 2:39:36

6° Brian Joaquín Peña Promocionales 2:54:03

7° Juan Gómez Carrillo Master D 2:54:40

8° Pablo Mariscal Master B2 2:58:45

9° Santiago Larrondo Master C2 3:20:27

10° Ariel Barrios Promocionales 3:28:45

11° Ramón Hudson Master D 3:28:55

12° Jeremías Pancrazi Promocionales 3:37:13

13° Lucas Barría Promocionales 3:45:50

14° Andrés Bronzovich Promocionales 4:03:01

Ab. Néstor Hugo Contreras Promocionales Sin tiempo

Ab. Mariano José Surbano Promocionales Sin tiempo





Historial – Damas

Año – Edi. Ganadora Segunda

2022 – I Noelia González Estefanía Torres

2023 – II Agostina Melgarejo Tatiana Godoy

2024 – III Agostina Melgarejo Mariana Pabón

2025 – IV Agostina Melgarejo Tiziana Pastori

2026 – V Tiziana Pastori Eliana Paola Fritz

Clasificación General – 45 Kilómetros

Pos/Ciclistas Categorías Tiempos

1° Rodrigo Alonso Master A2 2:27:45

2° César Ferreira Master A2 2:27:48

3° Lucas Torres Sub 23 2:32:37

4° Valentino Berti Juveniles 2:36:30

5° Nicolás Cichero Master A 2:39:48

6° Tomás Cárdenas Elite 2:43:49

7° Sebastián Pastori Master B2 2:45:14

8° Pablo Salgado Master A2 2:46:11

9° Santiago Cabelier Master A2 2:46:35

10° Juan Fernández Master B1 2:47:02

11° César Arce Master A2 2:50:44

12° Ismael Echeverría Master A1 2:54:47

13° Gustavo Santana Master A1 2:55:09

14° Nicolás Chifflet Master B1 2:55:55

15° Leandro Rohr Master B1 3:01:01

16° Rodrigo Retuerto Master A2 3:03:31

17° Elías Igor Master B1 3:05:33

18° Luciano Núñez Master C1 3:08:08

19° Diego Ovando Master A2 3:12:39

20° Lucas Pus Arbio Master C1 3:13:09

21° Omar Héctor Coria Master C1 3:13:44

22° Fabricio Prada Elite 3:15:00

23° Gabriel Díaz Master B2 3:15:12

24° Tiziana Pastori Elite Damas 3:15:23

25° Miguel Angel Cejas Master B1 3:16:55

26° Leonardo González Master A2 3:18:33

27° Leandro Toledo Master A2 3:18:48

28° Lucas Román Sub 23 3:22:33

29° Pedro Ariel Montero Master B1 3:22:44

30° Gonzalo Muzón Master B2 3:24:15

31° Mariano Medina Sub 23 3:24:23

32° Juan Monasterio Master B2 3:25:58

33° Martín Diego Méndez Master B2 3:26:07

34° Jonatan Iriarte Master A1 3:26:39

35° Alberto Velásquez Master B1 3:26:46

36° Jhonel Granados Elite 3:32:44

37° Guillermo Castillo Master B1 3:34:04

38° Fernando More Master B1 3:34:52

39° Eliana Paola Fritz Damas Master A 3:35:43

40° Santiago Ceballos Master B2 3:36:54

41° Lucas Marchesi Master B1 3:39:22

42° Jonathan Machado Master A1 3:39:50

43° Luis Marcelo Ruiz Master C1 3:44:03

44° Bárbara D’Annunzio Damas Master B 3:46:00

45° Constanza Fernández Damas Master B 3:46:57

46° Rodrigo Ponce Master B1 3:47:50

47° Fabián Barría Master A2 3:57:08

48° Ana Ludmila Courroux Damas Master A 4:00:08

49° Fabián Eduardo Jorge Master C1 4:05:14

50° Daniel Fuentes Master B1 4:11:27

51° Liliana Figueredo Damas Master B 4:11:56

52° Nicolás Oliva Master A1 4:16:29

53° Gabriel Galván Master A2 4:23:33

54° Uma Machado Damas Juveniles 4:42:49

55° Gastón Barceló Master C1 4:43:17

Ab. Sharon Lepio Juveniles Sin tiempo

Ab. Carlos Luis Gómez Master C1 Sin tiempo

Historial – Caballeros

Año – Edi. Ganador Segundo

2022 – I Aaron Pintos Luciano Preto

2023 – II Aaron Pintos Luciano Preto

2024 – III Aaron Pintos Nehuen Anderfuhrn

2025 – IV Rodrigo Alonso Francisco Zamora

2026 – V Rodrigo Alonso César Ferreira