Rodrigo Alonso ganó la V Edición del Cruce de los Valles

martes 17 de febrero de 2026
Diario El Sureño
Con un rotundo éxito se realizó el evento que reúne a corredores y ciclistas de montaña. En una jornada soleada los deportistas volvieron a elegir este desafío que ya forma parte de la agenda provincial y que convoca a atletas de distintos puntos del país.

RIO GRANDE.- Como todos los años, el Centro Cultural “Nueva Argentina”, fundado por la senadora Cristina López y el legislador Juan Carlos Pino, acompañó este importante encuentro organizado por Ushuaia Pro Bike.

Este domingo se concretó la quinta edición del “Cruce de los Valles”, evento deportivo que ya forma parte de la agenda provincial y que es organizado por Ushuaia Pro Bike y de la cual Rodrigo Alonso repitió el triunfo alcanzado el año pasado.

Esta vez la carrera no tuvo tantos competidores capitalinos como en otras edición; Río Grande copó la manga general y como ocurrió en los demás años, la victoria recayó en un valor del norte de la provincia, y así el historial marca que las primeras tres ediciones fueron para Aaron Pintos y lo mencionado, estas dos últimas para Rodrigo Alonso.

Y tal cual sucedió el año pasado, Alonso fue palo y palo con un rival; el año pasado se sacó chispas con Francisco Zamora, y en esta oportunidad con su compañero de equipo y de entrenamientos César Ferreira y como dicen ello, se «corretearon» todo el camino hasta la misma llegada donde Alonso le pudo sacar una luz de tres segundos.

Detrás de estos dos exponentes clasificaron Lucas Torres y Valentino Berti, otros dos jóvenes de Río Grande; mientras que recién en el quinto lugar clasificó el primer ushuaiense, Nicolás Cichero, y el mejor capitalino de la actualidad, Gonzalo Pasdevicelli, no pudo ser de la partida por una lesión sufrida en la rodilla días antes de la carrera mientras realizaba la hoja de ruta.

El día de la competencia los corredores se encontraron con un piso distinto al que habían reconocido previamente, mucha agua en varios sectores que hicieron pequeñas lagunas y que se tornó peligroso por no saber bien por dónde meter la bicicleta, y porque en otros sectores hubo mucho barro lo que hizo, por ejemplo, que el Mono Ferreira sufriera una dura rodada y le costara conectar a Alonso en la punta de la carrera dado que perdió cerca de 30 segundos con relación al hombre que marchaba adelante.

En Damas, la juvenil riograndense Tiziana Pastori se quedó con su primera general importante, más allá de las ausencias de Agostina Melgarejo, ganadora el año pasado, y de Angela Nieva, quienes vienen dominando el ciclismo femenino en el último lustro, pero ya ven a la pequeña Tiziana como una amenaza a sus respectivos reinados y en poco tiempo más será la ciclista a vencer.

Detrás de la aún cadete llegó la local Eliana Paola Fritz, mientras que la riograndense Bárbara D’Anunnzio completó el podio.

Importante apoyo
Atletas fueguinos y de distintos puntos de la Argentina se dieron cita en Ushuaia para participar de las modalidades Trail Running y MTB, en sus distancias 15 y 25 kilómetros y 25 y 50 kilómetros, respectivamente, recorriendo paisajes únicos y poniendo a prueba su resistencia tanto física como mental.
El Centro Cultural “Nueva Argentina” fue el punto de encuentro para la largada del Mountain Bike, mientras que la zona de la “Mosca Loca” fue el punto de encuentro para la largada del Trail Running.
El pronóstico meteorológico fue favorable y el sol asomó para acompañar a los competidores, tanto damas como caballeros, en las diversas categorías.


Pasado el mediodía los competidores comenzaron a cruzar la meta, ubicada en “Llanos del Castor” donde también se llevó adelante la entrega de premios, con amplia presencia de público.
El legislador Juan Carlos Pino y la senadora Cristina López destacaron el rol de Darío Guzmán en la organización y el éxito del evento. Asimismo felicitaron a todos los participantes por el esfuerzo y las ansias de superación personal ya que son quienes día a día construyen nuestro deporte.


Clasificación General – 25 Kilómetros

Pos/Ciclistas         Categorías            Tiempos

  1° Gastón Aravena             Promocional          2:16:40

  2° Gabriel Liberatore         Master C2              2:25:32

  3° Joab Martínez Master A1              2:31:18

  4° Arturo Juan Ponce         Master C2              2:37:17

  5° Nicolás Chinicola          Master B1              2:39:36

  6° Brian Joaquín Peña        Promocionales       2:54:03

  7° Juan Gómez Carrillo      Master D 2:54:40

  8° Pablo Mariscal               Master B2              2:58:45

  9° Santiago Larrondo         Master C2              3:20:27

10° Ariel Barrios   Promocionales       3:28:45

11° Ramón Hudson              Master D 3:28:55

12° Jeremías Pancrazi          Promocionales       3:37:13

13° Lucas Barría   Promocionales       3:45:50

14° Andrés Bronzovich        Promocionales       4:03:01

Ab. Néstor Hugo Contreras  Promocionales       Sin tiempo

Ab. Mariano José Surbano   Promocionales       Sin tiempo

Historial – Damas

Año – Edi.             Ganadora             Segunda

2022 – I  Noelia González    Estefanía Torres

2023 – II Agostina Melgarejo              Tatiana Godoy

2024 – III               Agostina Melgarejo              Mariana Pabón

2025 – IV              Agostina Melgarejo              Tiziana Pastori

2026 – V Tiziana Pastori       Eliana Paola Fritz

Clasificación General – 45 Kilómetros

Pos/Ciclistas         Categorías            Tiempos

  1° Rodrigo Alonso             Master A2              2:27:45

  2° César Ferreira Master A2              2:27:48

  3° Lucas Torres   Sub 23    2:32:37

  4° Valentino Berti               Juveniles               2:36:30

  5° Nicolás Cichero             Master A 2:39:48

  6° Tomás Cárdenas            Elite        2:43:49

  7° Sebastián Pastori            Master B2              2:45:14

  8° Pablo Salgado Master A2              2:46:11

  9° Santiago Cabelier          Master A2              2:46:35

10° Juan Fernández             Master B1              2:47:02

11° César Arce      Master A2              2:50:44

12° Ismael Echeverría          Master A1              2:54:47

13° Gustavo Santana            Master A1              2:55:09

14° Nicolás Chifflet             Master B1              2:55:55

15° Leandro Rohr Master B1              3:01:01

16° Rodrigo Retuerto           Master A2              3:03:31

17° Elías Igor        Master B1              3:05:33

18° Luciano Núñez              Master C1              3:08:08

19° Diego Ovando               Master A2              3:12:39

20° Lucas Pus Arbio            Master C1              3:13:09

21° Omar Héctor Coria        Master C1              3:13:44

22° Fabricio Prada Elite        3:15:00

23° Gabriel Díaz   Master B2              3:15:12

24° Tiziana Pastori               Elite Damas           3:15:23

25° Miguel Angel Cejas       Master B1              3:16:55

26° Leonardo González       Master A2              3:18:33

27° Leandro Toledo             Master A2              3:18:48

28° Lucas Román  Sub 23    3:22:33

29° Pedro Ariel Montero      Master B1              3:22:44

30° Gonzalo Muzón             Master B2              3:24:15

31° Mariano Medina            Sub 23    3:24:23

32° Juan Monasterio            Master B2              3:25:58

33° Martín Diego Méndez    Master B2              3:26:07

34° Jonatan Iriarte Master A1              3:26:39

35° Alberto Velásquez          Master B1              3:26:46

36° Jhonel Granados            Elite        3:32:44

37° Guillermo Castillo         Master B1              3:34:04

38° Fernando More              Master B1              3:34:52

39° Eliana Paola Fritz           Damas Master A    3:35:43

40° Santiago Ceballos          Master B2              3:36:54

41° Lucas Marchesi             Master B1              3:39:22

42° Jonathan Machado        Master A1              3:39:50

43° Luis Marcelo Ruiz         Master C1              3:44:03

44° Bárbara D’Annunzio      Damas Master B    3:46:00

45° Constanza Fernández    Damas Master B    3:46:57

46° Rodrigo Ponce               Master B1              3:47:50

47° Fabián Barría  Master A2              3:57:08

48° Ana Ludmila Courroux  Damas Master A    4:00:08

49° Fabián Eduardo Jorge    Master C1              4:05:14

50° Daniel Fuentes               Master B1              4:11:27

51° Liliana Figueredo          Damas Master B    4:11:56

52° Nicolás Oliva  Master A1              4:16:29

53° Gabriel Galván              Master A2              4:23:33

54° Uma Machado               Damas Juveniles   4:42:49

55° Gastón Barceló              Master C1              4:43:17

Ab. Sharon Lepio  Juveniles               Sin tiempo

Ab. Carlos Luis Gómez        Master C1              Sin tiempo

Historial – Caballeros

Año – Edi.             Ganador               Segundo

2022 – I  Aaron Pintos         Luciano Preto

2023 – II Aaron Pintos         Luciano Preto

2024 – III               Aaron Pintos         Nehuen Anderfuhrn

2025 – IV              Rodrigo Alonso     Francisco Zamora

2026 – V Rodrigo Alonso     César Ferreira

