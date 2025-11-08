Rockstar retrasó otra vez el lanzamiento de Grand Theft Auto VI: cuándo saldrá ahora

El esperado videojuego modifica nuevamente su fecha de estreno. La compañía asegura que busca garantizar un producto “a la altura de las expectativas” y evitar errores.

Rockstar Games anunció un nuevo retraso en el lanzamiento de Grand Theft Auto (GTA) VI, uno de los títulos más esperados en la historia de los videojuegos. El juego, originalmente previsto para fines de 2025 y luego reprogramado para mayo de 2026, finalmente llegará el 19 de noviembre de 2026, según confirmó la compañía.

La decisión, explicaron desde el estudio, responde a la necesidad de asegurar la máxima calidad y evitar los errores que otras desarrolladoras sufrieron por lanzar productos inacabados. El historial de demoras en la producción de GTA VI ya era largo, pero el anuncio oficial confirmó lo que muchos en la industria sospechaban: el desarrollo aún requiere más tiempo.

Según fuentes internas, el equipo de Rockstar considera que el trabajo técnico y narrativo del nuevo título -que promete ser el más ambicioso de la saga- necesita una fase de pulido adicional antes de su publicación. No es la primera vez que ocurre algo similar: Red Dead Redemption 2 también fue postergado dos veces antes de su lanzamiento en 2018.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two Interactive (empresa matriz de Rockstar), justificó la medida ante los inversores. “Nunca lamentamos haber retrasado un juego. Siempre preferimos entregar una experiencia perfecta a cumplir con un calendario”, aseguró. Además, subrayó que el objetivo del estudio es que GTA VI marque “un nuevo estándar de rentabilidad y calidad” en la industria, apuntando a un impacto económico decisivo en el ejercicio fiscal de 2027.

El nuevo calendario no solo afecta a los fanáticos, que llevan más de una década esperando una secuela de Grand Theft Auto V (2013), sino también a la industria del gaming. Varias editoras y estudios independientes ya comenzaron a reorganizar sus propias fechas de lanzamiento para evitar competir directamente con el fenómeno que representa Rockstar.

La fecha elegida, el 19 de noviembre, coincide con la temporada alta de ventas de fin de año, cuando suelen lanzarse los títulos más importantes del mercado. Si bien la noticia generó frustración entre los jugadores, la decisión fue recibida con cierta comprensión. Muchos prefieren esperar más tiempo antes que enfrentar un estreno con fallos o contenido incompleto, como ha sucedido con otros grandes lanzamientos recientes.

Desde la empresa, el mensaje fue claro: GTA VI será una experiencia revolucionaria, y para lograrlo, cada mes adicional de desarrollo será una inversión en la perfección que los millones de fans esperan desde hace más de diez años.