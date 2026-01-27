“Rock Guitar Plays Sinatra”, el álbum fusión de rock y elegancia clásica que une a dos grandes músicos chilenos



El reconocido cantante chileno Miguel Zabaleta y el virtuoso músico y compositor Pablo Pinto Barragán unen sus trayectorias para dar vida a Rock Guitar Plays Sinatra, un álbum que reinterpreta el legado de Frank Sinatra desde una perspectiva audaz, fusionando la elegancia de las baladas con la fuerza y expresividad del rock.

CHILE.- El larga duración, compuesto por nueve canciones, propone versiones únicas de clásicos inmortales del ícono estadounidense, incorporando tintes bluseros y una sonoridad contemporánea que dialoga entre generaciones. La voz trabajada y armónica de Zabaleta se complementa con los riffs y solos de guitarra de Pinto Barragán, dando como resultado un sonido moderno que respeta la esencia del cancionero original.

“Disfrutar de su sonido y sus solos fantásticos ha sido un regalo para mí”, señala Miguel Zabaleta, quien además destaca el valor personal del proyecto: “Volver a cantar esas canciones que cantaba en mi juventud me ha renovado mi espíritu musical”.

El enfoque colaborativo ha sido clave en el desarrollo del disco. “Estamos más que contentos con el resultado. La forma en que nuestras voces y guitarras se entrelazan crea un sonido único”, afirma Zabaleta, también director de orquesta.

Para Pablo Pinto Barragán —nieto del músico y arreglista de los años 50, Luis Barragán—, el álbum superó todas sus expectativas: “Nunca pensé que el resultado sería tan bueno. Fue un proceso educativo maravilloso, que me ha permitido crecer como músico y como persona”. El guitarrista agrega que el proyecto nació a partir de una llamada telefónica en la que presentó la idea a Zabaleta: “Es muy delicado reinterpretar canciones tan consolidadas en el tiempo, pero le gustó mucho y aceptó el desafío”.

El disco cuenta además con los arreglos de Jaime Poblete, quien recrea el sonido clásico de los años 50 incorporando matices rockeros, sin perder la elegancia y el carácter del repertorio original.

“La química artística fue inmediata. El proyecto buscó fusionar de manera natural la voz con la guitarra rockera, respetando la melodía original y explorando nuevas texturas. Los arreglos y orquestaciones fueron clave para definir el enfoque y elevar el resultado final, dejando a los músicos plenamente satisfechos con lo logrado”, agrega Zabaleta.

Rock Guitar Plays Sinatra fue grabado íntegramente en CIMÁTICO, estudio de grabación y sello que respalda este lanzamiento. La masterización estuvo a cargo de Rodrigo Campos, quien aportó su visión técnica al trabajo mezclado en cimatico.cl.

Con este lanzamiento, Zabaleta y Pinto Barragán ofrecen una propuesta artística sólida y respetuosa, que reimagina a Sinatra desde una mirada contemporánea, reafirmando la vigencia de su obra en el panorama musical actual.

Disponible en las principales plataformas digitales.

https://linktr.ee/rockguitarplayssinatra