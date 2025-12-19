Rocío Ledesma, subcampeona en el Panamericano

En la víspera completó su temporada deportiva la judoca local Rocío Ledesma, al competir en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de la IBSA, la entidad que regula las disciplinas a nivel mundial, en este caso referido a las personas con discapacidad visual.

RIO GRANDE.- El certamen se desarrolló en el centro Olímpico de San Pablo, en Brasil, y la integrante del seleccionado de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) obtuvo el segundo lugar en la categoría J1 (-52 kilos).

Tras quedar libre en la primera ronda (cuartos de final), Ledesma superó en semifinales a la canadiense Priscilla Gagne, por un ippón marcado al 1:53. Por el otro sector avanzó la brasileña Rosicleide De (una de las máximas figuras), cuando a 18” del término de su lucha la mexicana Joselyn Ortiz fue sancionada por tercera vez. PLATA Y BRONCE. Rocío Ledesma junto a sus compañeros de la selección argentina de judo adaptado, y a los de la delegación de Sudáfrica, con quienes entrenaron en San Pablo.

En el combate por el oro, De Andrade realizó –sin éxitos- varias barridas, frenándose el duelo a los 54”. Al 1:33 ambas fueron sancionadas (shido), la brasileña logró un wazari (2:05), y la retención que la llevó al ippón (2:21), repitiendo la victoria de un par de días atrás, en el Gran Prix (donde la fueguina se ubicó tercera).

GRAND PRIX IBSA SAN PABLO * CATEGORIA J1 (-52 KILOS)

L Etapa Ganadora Perdedora Definición

1 Cuartos R.De Andrade (Brasil/1°) Elsa Hernández (España/5°) Ippón/1:18

2 Cuartos Joselyn Ortiz (México/7°) Rocío Ledesma (Argentina/3°) Ippón/0:10

3 Cuartos Omnia Dawoud (Egipto/2°) Wiliany Costa (Brasil/6°) Wazari/4:00

4 Cuartos Andrea Orozco (Colombia/8°) Ubarikova (Kirguistán/4°) Ippón/2:09

5 Semifinal R.De Andrade (Brasil/1°) Joselyn Ortiz (México/7°) Ippón/1:45)

6 Semifinal Omnia Dawoud (Egipto/2) Andrea Orozco (Colombia/8°) Ippón/2:07

7 Repechaje 1 RocíoLedesma (Argentina/3°) Elsa Hernández (España/5°) Ippón/2:44)

8 Repechaje 2 Wiliany Costa (Brasil/6°) Ubarikova (Kirguistán/4°) Ippón/1:27

9 Bronce 1 Joselyn Ortiz (México/7°) Wiliany Costa (Brasil/6°) Pto.Oro/4:51

10 Bronce 2 Rocío Ledesma (Argentina/3°) Andrea Orozco (Colombia/8°) Ippón/3:04

11 Final R.De Andrade (Brasil/1°) Omnia Dawoud (Egipto/2°) Ippón/0:32

Posiciones finales: 1.Rosicleide De Andrade (Brasil) (3-0); 2.Omnia Dawoud (Egipto) (2-1); 3.Rocío Ledesma (Argentina) (2-1) y Joselyn Ortíz (México) (2-1); 5.Andrea Orozco (Colombia) (1-2) y Wiliany Costa (Brasil) (1-2); 7.Elsa Hernández (España) (0-2) y Ubarikova (Kirguistán) (0-2).

CAMPEONATO PANAMERICANO Y DE OCEANÍA * CATEGORIA J1 (-52 KILOS)

L Etapa Ganadora Perdedora Definición

1 Cuartos Joselyn Ortiz (México) Andrea Orozco (Colombia) Wazari/4:00

2 Cuartos Priscilla Gagne (Canadá) Wiliany Costa (Brasil) Ippón/1:52

3 Semifinal R.De Andrade (Brasil) Joselyn Ortiz (México) Descalif/3:42)

4 Semifinal Rocío Ledesma (Argentina) Priscilla Gagne (Canadá) Ippón/1:53

5 Bronce 1 Priscilla Gagne (Canadá) Andrea Orozco (Colombia) Ippón/0:46

6 Bronce 2 Wiliany Costa (Brasil) Joselyn Ortiz (México) Ippón/3:58

7 Final R.De Andrade (Brasil) Rocío Ledesma (Argentina) Ippón/2:21

Posiciones finales: 1.Rosicleide De Andrade (Brasil) (2-0); 2.Rocío Ledesma (Argentina) (1-1); 3.Priscilla Gagne (Canadá) (2-1) y Andrea Orozco (Colombia) (0-2).