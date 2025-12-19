Deportes

Rocío Ledesma, subcampeona en el Panamericano

viernes 19 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
En la víspera completó su temporada deportiva la judoca local Rocío Ledesma, al competir en el Campeonato Panamericano y de Oceanía de la IBSA, la entidad que regula las disciplinas a nivel mundial, en este caso referido a las personas con discapacidad visual.

RIO GRANDE.- El certamen se desarrolló en el centro Olímpico de San Pablo, en Brasil, y la integrante del seleccionado de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC) obtuvo el segundo lugar en la categoría J1 (-52 kilos).

Tras quedar libre en la primera ronda (cuartos de final), Ledesma superó en semifinales a la canadiense Priscilla Gagne, por un ippón marcado al 1:53. Por el otro sector avanzó la brasileña Rosicleide De (una de las máximas figuras), cuando a 18” del término de su lucha la mexicana Joselyn Ortiz fue sancionada por tercera vez.

PLATA Y BRONCE. Rocío Ledesma junto a sus compañeros de la selección argentina de judo adaptado, y a los de la delegación de Sudáfrica, con quienes entrenaron en San Pablo. 

En el combate por el oro, De Andrade realizó –sin éxitos- varias barridas, frenándose el duelo a los 54”. Al 1:33 ambas fueron sancionadas (shido), la brasileña logró un wazari (2:05), y la retención que la llevó al ippón (2:21), repitiendo la victoria de un par de días atrás, en el Gran Prix (donde la fueguina se ubicó tercera).

GRAND PRIX IBSA SAN PABLO * CATEGORIA J1 (-52 KILOS)

L         Etapa  Ganadora       Perdedora      Definición

1          Cuartos           R.De Andrade (Brasil/1°)      Elsa Hernández (España/5°)  Ippón/1:18

2          Cuartos           Joselyn Ortiz (México/7°)     Rocío Ledesma (Argentina/3°)            Ippón/0:10

3          Cuartos           Omnia Dawoud (Egipto/2°)   Wiliany Costa (Brasil/6°)            Wazari/4:00

4          Cuartos           Andrea Orozco (Colombia/8°)          Ubarikova (Kirguistán/4°)            Ippón/2:09

5          Semifinal        R.De Andrade (Brasil/1°)      Joselyn Ortiz (México/7°)     Ippón/1:45)

6          Semifinal        Omnia Dawoud (Egipto/2)    Andrea Orozco (Colombia/8°)            Ippón/2:07

7          Repechaje 1    RocíoLedesma (Argentina/3°)         Elsa Hernández (España/5°)            Ippón/2:44)

8          Repechaje 2    Wiliany Costa (Brasil/6°)     Ubarikova (Kirguistán/4°)    Ippón/1:27

9          Bronce 1         Joselyn Ortiz (México/7°)     Wiliany Costa (Brasil/6°)            Pto.Oro/4:51

10        Bronce 2         Rocío Ledesma (Argentina/3°)         Andrea Orozco (Colombia/8°)            Ippón/3:04

11        Final   R.De Andrade (Brasil/1°)      Omnia Dawoud (Egipto/2°)   Ippón/0:32

Posiciones finales: 1.Rosicleide De Andrade (Brasil) (3-0); 2.Omnia Dawoud (Egipto) (2-1); 3.Rocío Ledesma (Argentina) (2-1) y Joselyn Ortíz (México) (2-1); 5.Andrea Orozco (Colombia) (1-2) y Wiliany Costa (Brasil) (1-2); 7.Elsa Hernández (España) (0-2) y Ubarikova (Kirguistán) (0-2).

CAMPEONATO PANAMERICANO Y DE OCEANÍA * CATEGORIA J1 (-52 KILOS)

L         Etapa  Ganadora       Perdedora      Definición

1          Cuartos           Joselyn Ortiz (México)           Andrea Orozco (Colombia)            Wazari/4:00

2          Cuartos           Priscilla Gagne (Canadá)      Wiliany Costa (Brasil)          Ippón/1:52

3          Semifinal        R.De Andrade (Brasil)           Joselyn Ortiz (México)            Descalif/3:42)

4          Semifinal        Rocío Ledesma (Argentina)  Priscilla Gagne (Canadá)      Ippón/1:53

5          Bronce 1         Priscilla Gagne (Canadá)      Andrea Orozco (Colombia)   Ippón/0:46

6          Bronce 2         Wiliany Costa (Brasil)          Joselyn Ortiz (México)         Ippón/3:58

7          Final   R.De Andrade (Brasil)          Rocío Ledesma (Argentina)  Ippón/2:21

Posiciones finales: 1.Rosicleide De Andrade (Brasil) (2-0); 2.Rocío Ledesma (Argentina) (1-1); 3.Priscilla Gagne (Canadá) (2-1) y Andrea Orozco (Colombia) (0-2).

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *