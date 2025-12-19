Roberto Ruiz Piracés finaliza su cargo de cónsul de Chile

El funcionario que representa al vecino país fue recibido en el Concejo Deliberante para anunciar su alejamiento de ese cargo. Definió la visita como un cierre de ciclo “muy emotivo”, valorando el trabajo conjunto.

RIO GRANDE.- La presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, junto a la concejala Florencia Vargas, recibieron al cónsul General de la República de Chile en esta ciudad, Roberto Ruiz Piracés, en el marco de su despedida institucional tras culminar su gestión diplomática en la ciudad.

Durante el encuentro, que se desarrolló en un clima de cordialidad y reconocimiento mutuo, el Cónsul expresó su “agradecimiento al Concejo Deliberante por el acompañamiento brindado a lo largo de los últimos tres años, destacando el rol del cuerpo legislativo como una pieza clave para el desarrollo de diversas iniciativas conjuntas”.

Ruiz Piracés señaló que “la relación institucional mantenida con el Concejo Deliberante fue fundamental para el cumplimiento de los objetivos de su gestión, remarcando el apoyo permanente recibido y las facilidades otorgadas para llevar adelante su labor diplomática en Río Grande”.

Entre los principales ejes de cooperación, el diplomático destacó el “trabajo articulado en materia turística, particularmente el impulso de nuevos proyectos binacionales orientados al desarrollo del turismo en la zona norte de la Isla de Tierra del Fuego, tanto del lado argentino como chileno”.

En ese marco, subrayó la importancia del acompañamiento del “Concejo Deliberante en la consolidación y visibilización de la Ruta del Fuego, un circuito turístico binacional de aproximadamente 1.800 kilómetros que recorre ambos países en la isla”.

Asimismo, resaltó las iniciativas vinculadas a la declaración de circuitos urbanos turísticos en la ciudad de Río Grande, que “permitieron otorgar mayor contenido y proyección a este proyecto, fortaleciendo la integración regional y el desarrollo de nuevas actividades económicas vinculadas al turismo”.

En relación a su futuro inmediato, el Cónsul informó que “regresará a Chile el próximo 27 de diciembre para reincorporarse a la Cancillería chilena en Santiago, en su carácter de diplomático de carrera”.

Además, confirmó que “en abril del próximo año asumirá como nuevo cónsul General en Río Grande el diplomático Julio Villarroel”.

Como parte del encuentro, se realizó un intercambio de presentes institucionales.

En ese marco, Ruiz Piracés hizo entrega al Concejo Deliberante de una bandera confeccionada con lana fueguina por niños de la Escuela Pampa Guanaco del lado chileno y por pioneros fueguinos de la Estancia Sara, en conmemoración de los 40 años del Tratado de Paz y Amistad entre Argentina y Chile.

El Cónsul destacó el “profundo valor simbólico de la pieza, vinculada a la integración, la memoria y el trabajo conjunto entre ambos países”.