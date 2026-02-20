Roberto Murcia: “No me quedan dudas que vinieron para apropiarse de los recursos”

“Hasta hoy no presentaron ningún plan de obras y la única diferencia es que los recursos del puerto van a una cuenta nacional”, dijo Roberto Murcia, quien fue desplazado de su cargo por la intervención.

USHUAIA.- Roberto Murcia, presidente de la Dirección Provincial de Puertos, quien fue desplazado por la intervención, aseguró que el principal objetivo de la medida del Gobierno nacional es “apropiarse de los recursos”, asegurando que hasta el momento “no hubo absolutamente ningún cambio”.

“Al contrario, el cambio fue que no dejaron ingresar al personal de seguridad, de fiscalización, de operaciones y de servicios generales para que puedan cumplir su trabajo”, repasó y agregó que “la actividad del muelle sigue igual a como estaba anteriormente y se venía desarrollando”.

A un mes de la polémica intervención de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), Murcia sostuvo que “no tenemos respuestas” ante consultas sobre los planes de obras o inversión que se pretende llevar adelante en la terminal portuaria fueguina.

“Todo lo que manifestaron sobre el riesgo que corrían los pasajeros en el puerto parece que se solucionó con la resolución de intervención, porque la verdad es que hoy los buques siguen llegando; los pasajeros siguen bajando y los colectivos de excursiones siguen entrando, entonces la única diferencia es que los recursos ahora van a una cuenta nacional y no a la Provincia”, afirmó.

Murcia adelantó que se analiza presentar “una medida para informar a las empresas que fueron notificadas para que depositen los pagos por servicios del puerto a una cuenta del Banco Nación, que en realidad deben hacerlo a una cuenta de la Dirección Provincial de Puertos”.

El funcionario renovó sus expectativas que la Justicia “retrotraiga esta situación a la fecha del inicio de la intervención, para que vuelva todo a la normalidad y la operación del puerto vuelva a su legítimo operador que es la provincia de Tierra del Fuego, a través de la Dirección Provincial de Puertos”.