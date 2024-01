Robert Fripp de King Crimson y Toyah versionan a Michael Jackson

El matrimonio más rockero de todos compartió una nueva entrega de su serie de videos titulada Sunday Lunch.

Por Indie Hoy.- El matrimonio conformado por Robert Fripp, fundador de King Crimson, y la cantante británica Toyah Willcox sigue sumando interpretaciones de clásicos del rock, el pop y el metal a su ya famosa serie de performances titulada Sunday Lunch. Ahora, la dupla versionó “Give In To Me”, canción que formó parte de Dangerous, el disco que Michael Jackson publicó en 1991.

Con el clásico escenario de la cocina de su casa -recordemos que esta serie de videos se remonta al confinamiento por la pandemia-, esta vez el músico de King Crimson sorprendió al disfrazarse de Slash, con su típico sombrero de copa y gafas negras. Willcox, por su lado, le da un cigarro a su esposo y pasa a lucirse en el apartado vocal del track, mientras un ventilador les da de lleno en la cara.

Previo a este clip, Robert y Toyah ya habían lanzado videos para “Lonely Boy” de The Black Keys, “Bad Reputation” de Joan Jett, “Shout at the Devil” de Mötley Crüe, “I Was Made for Lovin’ You” de Kiss, “The Kids Aren’t Alright” de The Offspring, “Children of The Grave” de Black Sabbath, “Nookie” de Limp Bizkit, “Killing in the Name” de Rage Against the Machine, “Toxic” de Britney Spears, “Everlong” de Foo Fighters, “Purple Haze”, el clásico de The Jimi Hendrix Experience, y “Enter Sandman” de Metallica, entre tantos otros temas.