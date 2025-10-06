Robert Englund revela quién debería ser el nuevo Freddy Krueger

El actor Robert Englund suelta el nombre del actor que podría convertirse en el nuevo Freddy Krueger en los próximos años

¿Listo para volver a Elm Street? Porque el mismísimo Robert Englund acaba de lanzar una idea que ha despertado el terror nostálgico de toda una generación. El legendario actor que dio vida a Freddy Krueger durante casi dos décadas tiene una opinión muy clara sobre cómo debería renacer el asesino de los sueños… y, atención, también sobre quién podría sustituirle en el papel.

El regreso de Freddy Krueger, ¿más cerca de lo que parece?

Mientras los fans del terror siguen esperando que New Line Cinema y Warner Bros. encuentren la forma de resucitar la saga, Englund no se ha quedado callado. En una entrevista con BD, concedida con motivo del lanzamiento en 4K de la colección completa de Pesadilla en Elm Street, el actor no solo recordó viejos tiempos: también soltó una idea que suena mucho mejor que otro remake sin alma.

Según él, si Freddy Krueger tiene un futuro en el cine moderno, ese camino debería empezar por una precuela. Y ojo, no una cualquiera, sino una que explore el origen del asesino antes de que se convirtiera en el monstruo que todos tememos.

“Creo que si fueran a reiniciar la saga, deberían empezar probablemente con Pesadilla en Elm Street 3: Dream Warriors, porque tiene esa gran introducción que parece un anteriormente en Pesadilla en Elm Street”.

Y añade:

“No sé si deberían volver a rehacer la Parte 1. Podrían hacerlo como una precuela, igual que hizo Tobe Hooper con la serie Freddy’s Nightmares. Contar realmente la historia antes, para que tengas a Nancy, Tina y Glen, pero arrancando incluso antes de todo eso. Eso es lo que yo haría. Hay muchos directores ahí fuera que podrían hacer cosas realmente interesantes con el universo de Pesadilla en Elm Street”.

¿Una historia de origen con Freddy Krueger antes de su transformación definitiva? Suena a oro puro para el cine de terror moderno.

Un nuevo rostro bajo el sombrero

Por supuesto, la gran pregunta no tardó en aparecer: ¿quién debería interpretar al nuevo Freddy Krueger si llega ese reboot o precuela? Englund lo tiene claro. Y, aunque advierte que solo está lanzando ideas, sus palabras han hecho que el fandom (y medio Hollywood) empiece a tomar nota.

“Creo que, por el bien de la franquicia, deberían encontrar a alguien como Doug Jones”.

El nombre no es casual. Doug Jones es el actor especializado en criaturas fantásticas detrás de joyas como La forma del agua y El laberinto del fauno. Un intérprete capaz de convertir el horror en poesía visual, y que encajaría perfectamente en un Freddy más físico y perturbador.

Sin embargo, Englund también recordó otro rumor que circuló hace años y que, aunque hoy parece improbable, habría sido un bombazo en su momento: Kevin Bacon.

“Hace años escuché que estaban considerando a Kevin Bacon para Freddy Krueger. Kevin ha estado en un par de mis películas de terror favoritas; me encanta Stir of Echoes y, obviamente, Temblores. Me encanta Kevin como actor. Es un auténtico actor de carácter, solo que atrapado en el cuerpo de un protagonista. Pero Kevin también es muy físico. Pensé que era una gran elección, aunque eso fue hace unos cinco años. Sé que ahora tiene muchos otros proyectos y no se está haciendo más joven, así que probablemente ya no estaría interesado”.

¿Te imaginas a Bacon con el guante de cuchillas? Sería un giro brutal, aunque el propio Englund reconoce que el futuro del personaje quizás no esté en las estrellas consagradas.

“Estuve pensando en alguien así, si buscaran un nombre conocido, como Kevin Bacon. Pero creo que deberían buscar a alguien más desconocido, que no tenga que preocuparse por seguir mis pasos o compararse conmigo, simplemente crear su propia visión del personaje”.

Tiene todo el sentido del mundo. Al fin y al cabo, Freddy Krueger ya no es solo un personaje de terror: es un icono cultural. Y quizá lo que necesita ahora no es un actor famoso, sino una interpretación fresca y arriesgada.

Freddy Krueger para una nueva generación

Englund incluso se permitió imaginar cómo podría reinventarse físicamente el personaje para una nueva era del terror.

“Creo que sería interesante redefinir a Freddy de una forma diferente a mi físico y tamaño; tal vez un hombre alto y torpe, o alguien más delgado y felino, casi reptiliano. Sería interesante. Tienen que elegir a alguien que pueda resistir el paso del tiempo”.

Ahí está la clave: Freddy Krueger no necesita una copia de Robert Englund, sino una nueva pesadilla que conecte con las audiencias actuales. Algo más psicológico, más inquietante y menos dependiente del humor macabro que dominó los años 80.

Porque, si algo ha demostrado el éxito de los recientes regresos de Michael Myers o Jason Voorhees, es que las leyendas del terror nunca mueren… solo están esperando el momento adecuado para volver a atacar.

Y si Blumhouse consiguió traer de vuelta Halloween con una mezcla perfecta de respeto y reinvención, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo con Freddy Krueger? Una precuela contada desde una mirada moderna podría ser justo lo que necesita el personaje para regresar con fuerza.

Robert Englund sigue siendo el alma de Elm Street

Aunque el actor se haya retirado oficialmente de los guantes y las cuchillas, sigue siendo la voz que da sentido al mito. Su respeto por el legado de Wes Craven y su pasión por el personaje siguen intactos. Cada vez que habla de Freddy Krueger, se nota que no es solo un papel: es parte de su vida, de su ADN cinematográfico.