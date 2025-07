Robert Downey Jr. muestra dos cómics clave… y deja pistas sobre su Doctor Doom

Robert Downey Jr. enseña dos cómics en Instagram y deja entrever el arco que seguiría su Doctor Doom tras Secret Wars. ¿Iron Man y Doom conectados?

Ni una entrevista, ni un anuncio oficial. Bastó con un vídeo corto en Instagram para que Robert Downey Jr. agitara todo el tablero del UCM. En él, el actor aparece escuchando música compuesta por su hijo mientras muestra en pantalla dos portadas muy concretas: Secret Wars y Iron Man: Legacy of Doom. La elección no parece casual. Es, más bien, una declaración de intenciones.

Porque si había alguna duda de que Marvel está cocinando algo grande con su regreso, ahora queda más claro que nunca que el personaje de Doctor Doom —que interpretará en Vengadores: Doomsday— no es solo una aparición puntual. La historia apunta más lejos. Mucho más.

Podes ver el post acá.

Una pista silenciosa pero calculada

La primera portada mostrada es la del tomo recopilatorio de Secret Wars, el evento original de 1984 que revolucionó los cómics Marvel al reunir a los principales héroes y villanos en un planeta creado por el todopoderoso Beyonder. No es un guiño menor. Esta historia será la base de la gran culminación del UCM en Vengadores: Secret Wars, prevista para diciembre de 2027.

Pero lo realmente interesante llega con la segunda portada: Iron Man: Legacy of Doom, una miniserie que no es de las más conocidas por el gran público, pero sí muy reveladora si la analizamos desde el punto de vista narrativo. En ella, Tony Stark se enfrenta —y al mismo tiempo colabora— con Victor Von Doom para detener una amenaza mayor. Una alianza tensa, llena de traiciones, que termina en conflicto directo. Y todo ello con Mephisto de fondo.

La historia tiene un tono más oscuro y mitológico que otras etapas de Iron Man, y su esencia gira en torno a la desconfianza, el poder, y la lucha entre el intelecto de Stark y la arrogancia mística de Doom. Si Marvel está usando este arco como inspiración, el camino para el personaje de Downey será mucho más complejo que el del villano clásico.

Más allá del guiño: un enfrentamiento inevitable

La comunidad online no tardó en teorizar. Muchos vieron en ese vídeo una señal de que el UCM podría llevarnos a un enfrentamiento directo entre dos versiones de Robert Downey Jr.: Iron Man y Doctor Doom. No sería la primera vez que Marvel explora el multiverso con variantes de un mismo personaje —Loki, Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange— pero este caso tiene algo especial. Es una forma de enfrentar dos facetas del mismo símbolo: el héroe caído frente al villano renacido.

Además, este movimiento tendría sentido dentro de la lógica interna que Marvel ha establecido para sus historias recientes, donde la continuidad lineal cede ante el caos del multiverso. Así, nada impide que Stark reaparezca desde otra línea temporal mientras Doom se convierte en una constante de este nuevo orden.

Y todo esto enlaza con el dato más importante que ya adelantamos en nuestro artículo anterior: Marvel está valorando extender la presencia de Robert Downey Jr. como Doctor Doom más allá de Secret Wars. No sería una despedida, sino el inicio de una nueva etapa.

El caos como plan

A día de hoy, Vengadores: Doomsday se está rodando sin un guion final cerrado. Los hermanos Russo tienen libertad total para improvisar sobre la marcha, lo que significa que el destino de Doom está completamente abierto. Si Marvel ve potencial —y respuesta del público— en esta versión del personaje, es muy probable que reescriban el futuro para mantenerlo en el tablero. Y ahora, con estas referencias comiqueras, todo apunta a que el plan va por ese camino.

Por supuesto, hay algo más: el dinero. Se estima que Robert Downey Jr. cobrará más de 100 millones de dólares por sus dos apariciones en estas películas. Mantenerlo supondría un gasto enorme para el estudio. Pero también una garantía de impacto comercial y narrativo. Pocos personajes generan tanto interés como el suyo, y menos aún cuando se reinventa como villano.

Una historia que apenas comienza

Si Marvel realmente adapta elementos de Legacy of Doom, podríamos estar ante uno de los giros más ambiciosos del UCM. En ese cómic, la relación entre Stark y Doom no es simplemente una rivalidad de opuestos, sino una colisión de egos, de visiones del mundo, de tecnologías y magias enfrentadas. Esa mezcla sería oro puro en pantalla, especialmente si ambos comparten rostro.

Y si además se toma como referencia Secret Wars, todo el multiverso se convierte en campo de juego. No sería raro que el Doctor Doom de Downey terminarse siendo pieza central de una nueva saga, tal vez incluso como figura dominante tras el colapso del multiverso. La clave será cómo encajen sus actos con la evolución del universo cinematográfico tras el cierre de esta etapa.

La pista está dada. El cómic está sobre la mesa. Y el actor más carismático del UCM ha vuelto… pero esta vez desde la oscuridad. El vídeo puede parecer un simple capricho de fan, pero con Marvel nada es casual. Puede que ya sepamos cuál es el legado verdadero de Iron Man: convertirse en su peor enemigo.

¿Será este el arco definitivo de Robert Downey Jr. en Marvel?