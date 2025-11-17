Robaron la moto con la que se planeaba unir Ushuaia y La Quiaca

El motoviajero fue asaltado el pasado viernes por dos motochorros al llegar a su casa en Buenos Aires. Le sustrajeron la moto “La Fugitiva”, con la que planeaba unir Ushuaia y La Quiaca por la Ruta 40.

RÍO GRANDE. – Pablo García se preparaba para una nueva travesía por la Ruta 40 con el desafío de unir Ushuaia y La Quiaca, pero su proyecto se frustró cuando, el viernes por la noche, dos delincuentes le robaron la moto al llegar a su casa en la localidad de La Florida, Buenos Aires.

Cerca de las 21 horas, el motoviajero de 55 años fue sorprendido por dos motochorros que, a punta de pistola, lo interceptaron en la puerta de su vivienda de Constitución al 8000. Primero le exigieron el teléfono celular, pedido al que García se negó, y luego escaparon con su motocicleta Benelli 135 TNT y el casco.

Tras el asalto, García efectuó la denuncia policial y difundió lo ocurrido en sus redes sociales, con la esperanza de recuperar la moto. La unidad, bautizada “La Fugitiva”, tiene características distintivas que facilitan su identificación: lleva su nombre pintado en fileteado, un detalle que podría dificultar que los delincuentes la reduzcan o la vendan.

El motoviajero había preparado la moto para repetir la travesía por la Ruta 40, desde Ushuaia hasta La Quiaca y regreso. Ya había completado ese recorrido en otras ocasiones, una vez en camioneta y otra en bicicleta. Esta vez, el desafío estaba puesto en “La Fugitiva”, y García mantiene la esperanza de que la moto aparezca para poder retomar su sueño.