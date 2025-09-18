River perdió ante Palmeiras y se jugará todo en Brasil

River cayó derrotado anoche como local por 2 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y ahora deberá jugarse la clasificación en tierras paulistas, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores de América.

BUENOS AIRES (NA).- En el encuentro disputado en el estadio Monumental de Núñez, el defensor paraguayo Gustavo Gómez abrió el marcador a los 6 minutos de juego y Vitor Roque amplió la ventaja, a los 40 del mismo período, para el conjunto brasileño, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para el equipo “millonario”, a los 43 minutos del complemento.

Con este resultado, el equipo de Marcelo Gallardo deberá ganar por dos o más goles de diferencia para avanzar a semifinales -si es por uno irá a los penales- en la revancha que tendrá lugar el próximo miércoles a las 21:30 en el Allianz Parque de San Pablo, en Brasil.

En tan solo seis minutos de juego, el equipo brasileño se adelantó en el marcador con el gol de su capitán paraguayo Gustavo Gómez.

Tras un tiro de esquina desde la izquierda ejecutado por Andreas Pereira, la pelota cayó en el segundo palo donde el guaraní se elevó, cabeceó en soledad ante una tardía reacción del arquero Franco Armani y marcó el 1-0.

Sin embargo, a los 40 minutos de juego, Palmeiras amplió la ventaja con el gol de Vitor Roque. Tras un gran recorte de derecha a izquierda del argentino José López, el ex Lanús tocó para el delantero que quedó mano a mano con Armani y la tocó sutilmente al segundo palo, poniendo el 2-0.

En el complemento, sin muchas ideas, el equipo de Marcelo Gallardo fue en busca del descuento que lo dejase con vida para el partido de vuelta la semana que viene en San Pablo. Por su parte, el Palmeiras bajó el ritmo y cedió la pelota.

A los 43 minutos del complemento, Martínez Quarta descontó para River ante Palmeiras: con un remate desde media distancia, el defensor corrió con la fortuna que la pelota se desvió en un jugador del equipo brasileño y descolocó al arquero Weverton que se movió a un lado, observando como terminaba ingresando la pelota.