River cayó ante Palmeiras y quedó eliminado de la Copa

River perdió anoche como visitante por 3 a 1 frente a Palmeiras de Brasil y quedó eliminado de la Copa Libertadores de América, en un partido correspondiente a los cuartos de final del certamen, llevado a cabo en el Allianz Parque de San Pablo.

BUENOS AIRES (NA).- El conjunto “Millonario” abrió la cuenta por intermedio de Maximiliano Salas, a los 7 minutos del primer tiempo, pero el elenco brasileño lo dio vuelta en el complemento con tantos de Vitor Roque, a los 6, y José Manuel López, a los 46 de penal y a los 49.

A los 42 minutos del segundo período, Marcos Acuña se fue expulsado por doble amarilla y dejó a River con diez jugadores.

Tras la caída 2-1 en el duelo de ida disputado en el Monumental, el elenco dirigido por Marcelo Gallardo debía ganar para seguir con vida en el torneo de mayor importancia del continente. Con este resultado, los de Núñez se despidieron del campeonato y deberán apostar todo al Torneo Clausura y a la Copa Argentina.

River comenzó mejor el partido y salió decidido a buscar el gol que le de la igualdad en la serie luego de la caída en el partido de ida. El tanto llegó por medio de Maximiliano Salas, quien conectó de cabeza un centro desde un tiro libre Juan Fernando Quintero y marcó el 1-0 (2-2 global).

A partir de allí, “la Banda” continuó presionando alto y complicando la salida desde el fondo de los dirigidos por Abel Ferreira, pero no logró volver a vencer al arquero Weverton por lo que el encuentro se fue al descanso sin modificaciones en el resultado.

Sin embargo, en el arranque del complemento, Palmeiras aprovechó la desatención de los de Gallardo para igualar el duelo y volver a adelantarse en la serie. Piqueréz envió un balón al área y Vitor Roque, en dos oportunidades, puso el empate.

Con el resultado adverso en la llave, River adelantó al equipo y estuvo cerca de convertir, pero un preciso contragolpe de los brasileños derivó en el penal y la expulsión de Acuña por doble amarilla.

A los 46 minutos, Juan Manuel López no perdonó desde los doce pasos y marcó el 2-1.

El duelo estaba prácticamente sentenciado y nuevamente fue el atacante argentino quien anotó un golazo con un remate desde fuera del área para sentenciar la partida y la clasificación del “Verdao” a las semifinales de la Copa Libertadores.

Ahora, Palmeiras deberá medirse en la siguiente instancia al ganador de la serie entre San Pablo de Brasil y Liga de Quito de Ecuador, que tiene a los ecuatorianos con una ventaja de dos goles.

Estudiantes ante Flamengo

Estudiantes de La Plata recibirá hoy a Flamengo de Brasil, por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, con el objetivo de dar vuelta la serie y meterse en las semifinales, donde ya espera Racing.

El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Jorge Luis Hirschi, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de Fox Sports y Disney+, el árbitro será el chileno Piero Maza, mientras que en el VAR estará su compatriota José Cabero.

Estudiantes, que es dirigido por Eduardo Domínguez, saldrá a la cancha con la intención de revertir el 2-1 sufrido en el Maracaná. En el partido de ida, el “Pincha” se vio tremendamente superado en el arranque y ya estaba con una desventaja de 2-0 en solo ocho minutos. Sin embargo, con el pasar del partido, pudo revertir la situación y se mantuvo con vida en la serie gracias al descuento que llegó a través de Guido Carrillo.