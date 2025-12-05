Rivarola será reelecto en el CEC de Río Grande

El 10 de diciembre se realizarán las elecciones para renovación de autoridades en el Centro Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande y Tolhuin. Para esa ocasión solo se presenta la Lista Blanca encabezada por el actual Secretario General, Daniel Rivarola.
Las elecciones para la renovación de autoridades del Centro Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande y Tolhuin que se realizarán el día 10 de diciembre de 2025 en el horario de 9 a 22 horas.
Al cierre de listas, solo se presentó la Lista Blanca que lleva como candidato a Secretario General a Daniel Rivarola.
Para esa ocasión, se instalaran 2 mesas fijas en el Salón de Fiestas ubicado en Islas Malvinas Nº 998 y habrá urnas volantes que recorrerán las sucursales de La Anónima, Carrefour, Diarco, Maxiconsumo, y una en Tolhuin.
- Principales cargos:
Secretario General: Daniel Rivarola
Secretario Adjunto: Gustavo Costanzo
Secretaria de la Mujer y Juventud: Valeria Brizuela
Secretario Gremial y Organización: Saniago Schneider
Secretaria de Deportes, Turismo y Rec.: Graciela Maita
Secretario de Previsión y Acción Social: Gerardo Amado
Secretario de Finanzas: Germán Gorostarzu
Secretaria de Mutual, Coop. y Vivienda: Verónica Fernández
Secretario de Administración: Ismael Camos
Secretario de Actas: Eduardo Coronel
Secretaria de Prensa, Dif. y Cultura: Cristina Algañaraz
Secretario de Ambiente y Sal. Laboral: Juan Carlos García
Fuente: gremialesdelsur.com.ar