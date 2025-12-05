Rivarola será reelecto en el CEC de Río Grande

El 10 de diciembre se realizarán las elecciones para renovación de autoridades en el Centro Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande y Tolhuin. Para esa ocasión solo se presenta la Lista Blanca encabezada por el actual Secretario General, Daniel Rivarola.

Las elecciones para la renovación de autoridades del Centro Empleados de Comercio (CEC) de Río Grande y Tolhuin que se realizarán el día 10 de diciembre de 2025 en el horario de 9 a 22 horas.

Al cierre de listas, solo se presentó la Lista Blanca que lleva como candidato a Secretario General a Daniel Rivarola.

Para esa ocasión, se instalaran 2 mesas fijas en el Salón de Fiestas ubicado en Islas Malvinas Nº 998 y habrá urnas volantes que recorrerán las sucursales de La Anónima, Carrefour, Diarco, Maxiconsumo, y una en Tolhuin.

Principales cargos:

Secretario General: Daniel Rivarola

Secretario Adjunto: Gustavo Costanzo

Secretaria de la Mujer y Juventud: Valeria Brizuela

Secretario Gremial y Organización: Saniago Schneider

Secretaria de Deportes, Turismo y Rec.: Graciela Maita

Secretario de Previsión y Acción Social: Gerardo Amado

Secretario de Finanzas: Germán Gorostarzu

Secretaria de Mutual, Coop. y Vivienda: Verónica Fernández

Secretario de Administración: Ismael Camos

Secretario de Actas: Eduardo Coronel

Secretaria de Prensa, Dif. y Cultura: Cristina Algañaraz

Secretario de Ambiente y Sal. Laboral: Juan Carlos García

Fuente: gremialesdelsur.com.ar