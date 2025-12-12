Río Negro campeón, bronce para Verón, levantó el básquetbol

Ayer finalizaron los 32° Juegos Deportivos Binacionales de la Araucanía “La Pampa 2025”, que reunieron a las delegaciones de las seis provincias patagónicas de Argentina y a las siete regiones australes de Chile.

RIO GRANDE.- Como en Aysén 2024, el título quedó en poder de Río Negro, con 218 puntos: fueron campeones en ambas ramas de básquetbol, y en ciclismo y natación masculina; subcampeones en fútbol, judo y voleibol femenino, y terceros en fútbol de varones).

Con 210 unidades lo escoltó el dueño de casa (campeón en ambas ramas de fútbol y voleibol; judo masculino y natación femenina; segundo en ciclismo masculino; y tercero en atletismo femenino), completándose el podio con Los Lagos, que reunió 171 puntos (terminó al frente en ambas ramas de atletismo, y en ciclismo femenino; quedó 2° en natación femenina, y 3° entre los varones de esa disciplina).

El único título que se les “escapó” fue el de judo femenino, recuperado por Tierra del Fuego, después de haberlo conseguido en Bariloche 2023. La delegación fueguina quedó en el décimo puesto, con 81 puntos (en Aysén 2024 se ubicó 12°, con 79).

También se destacó el judo masculino (3°), y en menor medida el atletismo masculino (7°), con dos oros para el lanzador Jonatan Allende (bala y disco), una plata para Nicolás Ravassa (jabalina) y un bronce para Ian Bianchi (alto).

Además, el atletismo femenino (con el oro de Antonella Ojeda en largo, y el bronce en bala), ambas ramas de ciclismo (con Tiziana Pastori manteniéndose en el pelotón de punta en la prueba de cierre) y la natación femenina (donde Milagros Verón obtuvo el bronce en 50 metros pecho) quedaron décimos, y la natación masculina no sumó puntos.

En equipos, el básquetbol masculino de Tierra del Fuego se ubicó 9°; 10° el voleibol masculino; 11° las mujeres de fútbol y voleibol; 12° el fútbol masculino; y 13° el básquetbol femenino.

LA PAMPA 2025

P/Delegación Pts.

1.Río Negro 218

2.La Pampa 210

3.Los Lagos 171

4.Chubut 162

5.Bío Bío 159

6.Neuquén 138

7.Araucanía 126

8.Los Ríos 118

9.Santa Cruz 114

10.T.del Fuego 81

11.Magallanes 77

12.Ñuble 75

13.Aysén 52

ATLETISMO (SANTA ROSA)

Femenino: Prueba de calle (5 km.) (participantes: 20; sin fueguinas): 1.Amparo Herrera (BB) 18:01; 2.Javiera Sierra (BB) 18:26; 3.Abrl Ruffo (SC) 18:51. Posiciones finales: 1. Los Lagos 118 puntos (Tabla general: 22); 2.Bío Bío 111 (19); 3.La Pampa 95 (16); 4.Chubut 94 (14); 5.Los Ríos 94 (12); 6.R.Negro 86 (10); 7.Araucanía 85 (8); 8.Santa Cruz 57 (6); 9.Ñuble 51 (5); 10.TdF 49 (4); 11.Neuquén 25 (3); 12.Magallanes 4 (2); 13.Aysén 0 (recibe 1 punto por participación). Nota: en caso de igualdad en puntos se desempata toma en cuenta la mayor cantidad de 1° puestos, 2° puestos, y así sucesivamente. Masculino: Prueba de calle (6 km.) (23): 1.Nicolás Saavedra (Ñuble) 18:56; 2.Patricio Muñoz (Los Ríos) 19:05; 3.Julio Gutiérrez (Ñuble) 19:11. Posiciones finales: 1.Los Lagos 140 puntos (tabla general: 22); 2.Araucanía 106 (19); 3.Chubut 103 (16); 4.Los Ríos 92 (14); 5.Ñuble 84 (12); 6.Bío Bío 84 (10); 7.TdF 68 (8); 8.La Pampa 61 (6); 9.R.Negro 57 (5); 10.Santa Cruz 38 (4); 11.Neuquén 38 (3); 12.Magallanes 4 (2); 13.Aysén 4 (1).

NATACION (MIGUEL RIGLOS)

Femenino: Libre-200: Dana García (SC) 2:10.14. Espalda-50: 1.Inés Pereyra (LP) 30.95; 5.Milagros Verón (TdF) 32.11. Mariposa-200: 1.D.García (SC) 2:25.94. Pecho-50: 1.Maira Olivari (Los Lagos) 33.76; 3.M.Verón (TdF) 35.52. Libre-4×100: 1.Los Lagos 4:06.79. Posiciones finales: 1.La Pampa 179,5 puntos (Tabla general: 22); 2.Los Lagos 179 (19); 3.Santa Cruz 155 (16); 4.Neuquén 113,5 (14); 5.Magallanes 92 (12); 6.Río Negro 71 (10); 7.Chubut 40 (8); 8.Los Ríos 21 (6); 9.Araucanía 18 (5); 10.TdF 16 (4); 11.Aysén 3 (3); 12.Bío Bío y Ñuble 0 (reciben 1 punto por participación). Masculino: Libre-200: 1.Viceente Silva (Los Ríos) 1:55.14. Espalda-50: 1.Federico Bottos (RN) 27.03. Mariposa-200: 1.Benjamín Peña (Aysén) 2:07.45. Pecho-50: 1.Vicente Binder (Los Lagos) 30.50. Libre-4×100: 1.R.Negro 3:35.33. Posiciones finales: 1.R.Negro 241 (tabla general: 22); 2.Aysén 154 (19); 3.Los Lagos 150 (16); 4.La Pampa 82 (14); 5.Los Ríos 77 (12); 6.Chubut 64 (10); 7.Araucanía 49 (8); 8.Santa Cruz 35 (6); 9.Neuquén 35 (5); 10.Bío Bío 1 (4); 11.Magallanes, TdF y Ñuble 0 (reciben 1 punto por participación).

JUDO (SANTA ROSA)

Femenino: Posiciones finales: 1.TdF 36 (Tabla general: 22 puntos); 2.Río Negro 35 (19); 3.Chubut 34 (16); 4.Aysén 27 (14); 5.Los Ríos 23 (12); 6.Los Lagos 18 (10); 7.Araucanía 9 (8); 8.Neuquén 9 (6); 9.Magallanes 8 (5); 10.La Pampa 4 (4); 11.Bío Bío y Santa Cruz 3 (3); 13.Ñuble 1 (1). Masculino: Posiciones finales: 1.La Pampa 49 (Tabla general: 22); 2.Magallanes 46 (19); 3.TdF 33 (16); 4.Araucanía 27 (14); 5.Los Ríos 19 (12); 6.Río Negro 17 (10); 7.Bío Bío 8 (8); 8.Chubut y Neuquén 4 (6); 10.Los Lagos 2 (4); 11.Santa Cruz 1 (3); 12.Aysén y Ñuble 0 (reciben 1 punto por participación).

CICLISMO (AUTODROMO DE TOAY)

Femenino: 4° Etapa, Circuito (30 km.): Individuales (46): 1.Maia Berau (LP) 52:49; 2.Xiomara Barrera (Chu) mt; 3.Valentina Orocito (RN) mt; 11.Tiziana Pastori (TdF) mt; 39.Uma Machado (TdF) 59:09; 46.Brisa Duarte (TdF) 1:20:49. General (46): 1.Ana Fierro (Ñuble) 2:32:29; 2.Lourdes Escobar (Neuquén) 2:33:26; 3.Florencia Soto (Los Lagos) 2:33:28; 32.Pastori (TdF) 2:42:42; 41.Machado (TdF) 2:59:53; 46.Duarte (TdF) 3:39:47. Equipos (10): 1.Araucanía 2:38:27; 2.Los Lagos mt; 3.R.Negro mt; 10.TdF 3:12:47. General (10): 1.Los Lagos 7:07:43; 2.Neuquén 7:08:34; 3.Chubut 7:09:28; 4.R.Negro 7:09:45; 5.Araucanía 7:10:10; 6.Ñuble 7:11:26; 7.Los Ríos 7:16:35; 8.Bío Bío 7:29:09; 9.Santa Cruz 7:50:02; 10.TdF 8:35:44. Masculino: 4° Etapa, Circuito (60 km.): Individuales (52): 1.Santino Pávez (RN) 1:27:16; 2.Sebastián Matucci (RN) 1:27:16; 3.Guillermo Sáez (BB) 1:27:36; 36.Máximo Pintos (TdF) 1:58:46; 40.Valentino García (TdF) 2:07:46;

43.Lucca Lepio (TdF) 2:19:16; 47.Thiago Anríquez (TdF) 2:27:16; 50.Sharon Lepio (TdF) 2:32:16. General (51): 1.Matucci (RN) 4:36:33; 2.Pávez (RN) 4:39:50; 3.Manuel Diab (LP) 4:42:22;

39.Pintos (TdF) 5:41:02; 43.García (TdF) 6:02:31; 44.Anríquez (TdF) 6:05:30; 47.L.Lepio (TdF) 6:13:28; 51.S.Lepio 7:09:18. Equipos (11): 1.La Pampa 4:22:48; 2.R.Negro 4:25:12; 3.Los Lagos 4:26:11; 10.TdF 6:25:48. General (12): 1.R.Negro 13:10:02; 2.La Pampa 13:13:49; 3.Bío Bío 13:17:10; 4.Los Lagos 13:17:57; 5.Ñuble 13:19:06; 6.Los Ríos 13:49:15; 7.Neuquén 14:05:12; 8.Chubut 14:05:56; 9.Magallanes 15:25:10; 10.TdF 16:32:08; 11.Araucanía 16:34:11; 12.Santa Cruz.

BASQUETBOL

Femenino (Gral.Acha): Ronda Campeonato (1°/4°): (Final) R.Negro-Bío Bío 73-52; (3°) Neuquén-Magallanes 68-33. Ronda Estímulo (5°/8°): (5°) Los Lagos-Los Ríos 71-55; (7°) Chubut-Ñuble 60-41. Ronda Consuelo (9°/11°): Aysén-Santa Cruz 45-75; La Pampa-Santa Cruz (9°) 37-56; La Pampa (10°)-Aysén (11°) 63-42. 12°/13° puesto: Araucanía-TdF 84-25 (24-6/43-15/63-21). Masculino (Santa Rosa): Ronda Campeonato (1°/4°): (Final) R.Negro-Neuquén 74-64; (3°) Santa Cruz-Bío Bío 71-69. Ronda Estímulo (5°/8°): (5°) La Pampa-Chubut 66-62; (7°) Los Lagos-Araucanía 104-69. Ronda Consuelo (9°/11°): Magallanes-Los Ríos 72-70; TdF-Los Ríos (11°) 87-84 (sup); TdF (9°)-Magallanes (10°) 73-66 (). 12°/13° puesto: Aysén-Ñuble 59-43.

FUTBOL

Femenino (General Pico): Ronda Campeonato (1°/4°): (Final) La Pampa-R.Negro 1-0; (3°) Araucanía-Chubut 2-0. Ronda Estímulo (5°/8°): (5°) Santa Cruz-Los Lagos 1-1 (penales: 3-0); (7°) Bío Bío-Ñuble 3-2. Ronda Consuelo (9°/12°): (9°) Neuquén-Los Ríos 3-0; (11°) TdF-Aysén 6-2. Puesto 13°: Magallanes. Masculino (Santa Rosa): Ronda Campeonato (1°/4°): (Final) La Pampa-Bío Bío 3-3 (6-5); (3°) R.Negro-Araucanía 1-1 (5-4). Ronda Estímulo (5°/8°): (5°) Santa Cruz-Chubut 1-1 (penales: 3-1); (7°) Ñuble-Magallanes 2-0. Ronda Consuelo (9°/12°): (9°) Neuquén-Los Ríos 7-1; (11°) Aysén-TdF 2-2 (3-0). Puesto 13°: Los Lagos.

VOLEIBOL

Femenino (General Acha/Ataliva Roca/Quehué): Ronda Campeonato (1°/4°): (Final) La Pampa-R.Negro 3-0; (3°) Bío Bío-Chubut 3-2. Ronda Estímulo (5°/8°): (5°) Santa Cruz-Neuquén 3-1; (7°) Araucanía-Los Lagos 3-2. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Ríos-Magallanes 3-2; (11°/12°) TdF-Aysén 3-0 (25-14/25-18/25-20). Puesto 13°: Ñuble. Masculino (Eduardo Castex): Ronda Campeonato (1°/4°): (Final) La Pampa-Neuquén 3-0; (3°) Bío Bío-Chubut 3-1. Ronda Estímulo (5°/8°): (5°) Santa Cruz-Ñuble 3-2; (7°) R.Negro-Los Ríos 3-0. Ronda Consuelo: (9°/10°) Los Lagos-TdF 3-2 (25-27/26-24/25-15/22-25/15-8); (11°/12°) Araucanía-Magallanes 3-2; Puesto 13°: Aysén.