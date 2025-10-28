Río Grande ya tiene sus 13 guerreros para Misiones

El cuerpo técnico de la Selección de Río Grande ya definió los trece jugadores que llevará a Posadas, Misiones, a disputar el Primer Torneo Nacional de Selecciones Mayores de Liga, donde solo un lugar estaba en duda, el que disputaron mano a mano hasta el entrenamiento del viernes pasado entre Santino Samanich y Rodrigo Ojeda, quedando la pulseada para éste último quien en San Isidro terminó redondeando, además, una buen semifinal y quizás esto último terminó de inclinar la balanza.

RIO GRANDE.- El resto del equipo que ya estaba en mente de Nicolás Barrios y Leonardo Contreras, no sorprendió a nadie; los arqueros estaban más que confirmados desde su participación en la Copa Malvinas Argentinas; Alejandro Godoy de Camioneros y Francisco Chávez de Metalúrgico serán los que deban cuidar los tres palos del conjunto fueguino.

El resto de los jugadores de campo son: Jorge Fresia (Luz y Fuerza), Román Andrade (Luz y Fuerza), el mencionado Rodrigo Ojeda (San Isidro), Gabriel Ramírez (ADEFU), Sebastián Delfor (Camioneros), Gabriel Sánchez (San Isidro), Franco Torres (Luz y Fuerza), Braian Zapata (Camioneros), Brian Valderas (Luz y Fuerza), Aaron Camino (Camioneros) y el capitán, Facundo Perpetto (Camioneros).

El cuerpo técnico estará integrado por Nicolás Barrios (Director Técnico), Leonardo Contreras (Ayudante Técnico), Fabián Nahuel (Preparador físico), Nicolás Sena (Preparador Físico), Guillermo Martínez (Kinesiólogo), Ricardo Uribe (Utilero) y Luis Torres (Utilero).

Hasta el momento se desconoce si habrá un presidente de delegación, sobre todo la presencia de Guillermo Vargas quien está abocado además a la conducción técnica de Camioneros en el Torneo Regional Federal Amateur de Fútbol, y de conseguir el Verde una victoria el domingo venidero y ganar la primera rueda de la Zona 2, se podría tomar una licencia de una fecha y presidir la delegación riograndense por tierras coloradas.

Previamente a que se dé a conocer el listado definitivo se había bajado el alero de Rosario Wladimir González por obligaciones laborales que le impidieron ser de la partida, y fue una baja sensible debido al enorme momento que está atravesando el pequeño gran jugador, mientras que Eric Zaraza fue descartado por lesión; en el primer juego de cuartos de final del Clausura sufrió un desgarro y no logró recuperarse a tiempo, estos sumados a las bajas importantes que no arrancaron el nuevo proceso.

La Selección

Jugador Club Posición

1. Francisco Chávez Metalúrgico Arquero

12. Alejandro Godoy Camioneros Arquero

8. Jorge Fresia Luz y Fuerza Cierre

4. Gabriel Ramírez ADEFU Cierre

7. Sebastián Delfor Camioneros Ala izquierdo

10. Gabriel Sánchez San Isidro Ala izquierdo

6. Franco Torres Camioneros Ala izquierdo

3. Rodrigo Ojeda San Isidro Ala izquierdo

5. Braian Zapata Camioneros Ala derecho

9. Brian Valderas Luz y Fuerza Ala derecho

2. Román Andrade Luz y Fuera Ala derecho

11. Aaron Camino Camioneros Pivot derecho

13. Facundo Perpetto Camioneros Pivot izquierdo

DT: Nicolás Barrios.