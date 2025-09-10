Río Grande, Tolhuin y la Asociación Chen Haitken promueven una jornada abierta

En el marco del Día de las Personas Sordas, el Municipio de Río Grande, en conjunto con el Municipio de Tolhuin y la Asociación Chen Haitken llevará a cabo una jornada abierta para encontrarnos, compartir y visibilizar la riqueza de la comunidad sorda y su valioso aporte para la sociedad.

El Municipio, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, invita a todas las familias, grupos de personas con discapacidad, comunidad educativa y público en general a participar de esta propuesta al aire libre, que tendrá lugar el viernes 12 de septiembre, de 17 a 19:30 horas, en la Torre de Agua de la Plaza Almirante Brown.

Durante la jornada habrá un Taller de Lengua de Señas Argentina, música en vivo con la Banda Municipal, presentaciones de danza y murga, stands de emprendedoras de la comunidad sorda de Río Grande y de Tolhuin y actividades recreativas para disfrutar en familia.

Se trata de un espacio abierto, libre y gratuito, pensado para personas sordas y oyentes, familias, grupos con discapacidad, instituciones educativas y toda la comunidad en general. Además, la actividad se replicará en Tolhuin el próximo 29 de septiembre, con el mismo espíritu de encuentro, participación y accesibilidad.