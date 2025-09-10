Actualidad

Río Grande, Tolhuin y la Asociación Chen Haitken promueven una jornada abierta

miércoles 10 de septiembre de 2025
Diario El Sureño
En el marco del Día de las Personas Sordas, el Municipio de Río Grande, en conjunto con el Municipio de Tolhuin y la Asociación Chen Haitken llevará a cabo una jornada abierta para encontrarnos, compartir y visibilizar la riqueza de la comunidad sorda y su valioso aporte para la sociedad.

El Municipio, a través de la Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario, invita a todas las familias, grupos de personas con discapacidad, comunidad educativa y público en general a participar de esta propuesta al aire libre, que tendrá lugar el viernes 12 de septiembre, de 17 a 19:30 horas, en la Torre de Agua de la Plaza Almirante Brown.

Durante la jornada habrá un Taller de Lengua de Señas Argentina, música en vivo con la Banda Municipal, presentaciones de danza y murga, stands de emprendedoras de la comunidad sorda de Río Grande y de Tolhuin y actividades recreativas para disfrutar en familia.

Se trata de un espacio abierto, libre y gratuito, pensado para personas sordas y oyentes, familias, grupos con discapacidad, instituciones educativas y toda la comunidad en general. Además, la actividad se replicará en Tolhuin el próximo 29 de septiembre, con el mismo espíritu de encuentro, participación y accesibilidad.

