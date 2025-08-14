Río Grande será sede del Torneo Nacional C20 Masculino

El Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, estuvo presente en el acto de lanzamiento del Torneo Nacional C20 de Futsal CAFS, el cual se disputará en nuestra ciudad del 17 al 22 de agosto. También acompañó el secretario de Deportes de la Provincia de Tierra del Fuego, Matías Runín.

RIO GRANDE.- Sebastián Bendaña, gerente Ejecutivo de la Agencia Municipal de Deportes, Cultura y Turismo, acompañó a las autoridades de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón (FFF) durante la presentación oficial del evento.

El certamen contará con la participación de 16 equipos, entre ellos 7 clubes locales, mientras que los restantes conjuntos llegarán desde distintos puntos del país, posicionando a Río Grande como epicentro del deporte nacional y fortaleciendo la actividad del Fútbol de Salón en la región.

Al respecto, Bendaña señaló que “es un placer estar acá poniendo en marcha este torneo porque, sin duda, el fútbol de salón es parte de la identidad de los riograndenses. Más allá de lo competitivo, creo que lo importante es mostrarles a todos aquellos que lleguen que Río Grande es la ciudad del deporte”. Asimismo, destacó el valor del trabajo conjunto que se viene llevando adelante con la FFF a lo largo de todos estos años.

Por su parte, la presidenta de la Federación Fueguina de Fútbol de Salón, Gladys Andrade, agradeció la presencia del Municipio en este evento, mencionó que el acto de apertura será el 17 de agosto en el Polideportivo Carlos Margalot y manifestó que “el respaldo que nos brindan es fundamental para seguir construyendo espacios y lograr que el deporte continúe creciendo”.

Este tipo de eventos no solo jerarquiza la oferta deportiva local, sino que también potencia el turismo y la economía regional, consolidando a Río Grande como una ciudad anfitriona de competencias de alto nivel.

El acto fue encabezado por la Federación Fueguina de Fútbol de Salón y contó con la presencia del secretario de Deportes de la provincia, Matías Runín.

Al respecto del certamen, Runín mencionó estar complacido por acompañar y respaldar un evento tan significativo para la ciudad y provincia como lo es el fútbol de salón, y destacó “el esfuerzo de los organizadores por realizar un torneo nacional en la ciudad de Río Grande”.

El Torneo Nacional de Clubes C20 Sur contará con la participación de 16 equipos provenientes de distintos puntos del país. Se desarrollará del 17 al 23 de agosto, comenzando con el acto inaugural el domingo 17 a las 19:00 en el gimnasio Polideportivo “Carlos Margalot” y finalizando en el Polideportivo “María Auxiliadora”.

Mendoza, campeón nacional

En una final cerrada y pareja, la Selección de Mendoza le ganó 1 a 0 a Comodoro Rivadavia con gol de Bátiz y le robó la corona.

La Selección de Mendoza es campeón nacional de Futsal CFS, no importa cuándo leas esto. En Rosario, la Borravino derrotó a Comodoro Rivadavia 1 a 0 y le robó el cetro a nivel país, recuperando una corona que había quedado esquiva en las últimas dos temporadas.

El equipo de Gustavo Gallardo manejó los tiempos y la posesión del partido, siempre haciendo un culto de la tenencia y el dominio. Rotando, jugando y con movimientos permanentes, a la Selección de Mendoza solo le faltó, en la primera parte, embocarla en el arco de Pacheco.

Lejos de desesperarse, la receta fue la misma para el complemento. Comodoro Rivadavia no pudo lastimarlo y no supo el camino para llegar claro a posición de peligro. Hasta que apareció Gaspar Bátiz, el chico llamado a los torneos importantes: contra comandada por Juan Gallina y definición deluxe para el único grito de una noche especial.

La Selección de Mendoza vuelve a dar la vuelta olímpica y llega a su corona número 15 en la historia, marcando un dominio importante a nivel país. Tras el golpazo del 2024 en cuartos de final, los dirigidos por Gustavo Gallardo lograron llegar a lo más alto del país, una vez más. Salud.