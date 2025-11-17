Río Grande será sede de cuatro torneos nacionales

El Consejo Federal de Fútbol Argentino (CFFA) confirmó que Río Grande será sede de 4 torneos nacionales de Futsal AFA durante el 2026, consolidando a la ciudad como uno de los principales escenarios deportivos del país.

RIO GRANDE.- De acuerdo al calendario oficial, entre el 13 y el 18 de julio se realizará el Torneo Nacional Federal Amateur Femenino – Zona Campeonato. Luego, del 20 al 25 de julio, se disputarán los Torneos Nacionales de Clubes Sub 13 y Sub 15. Finalmente, entre el 5 y el 10 de octubre, Río Grande volverá a recibir delegaciones de todo el país con la realización del Torneo Nacional Federal Amateur Masculino – Zona Campeonato.

La confirmación se dio en el marco de una reunión oficial en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde Río Grande, en un hecho histórico, tuvo una participación institucional destacada. Participaron Guillermo Vargas, presidente de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, junto al subsecretario de Deportes del Municipio, Diego Radwanitzer, acompañando a las autoridades del Consejo Federal: Javier Treuque (secretario general), Jacinto Cáceres (secretario), Alfredo Ariart (presidente), Rubén Miadosqui (vicepresidente) y Marcelo Gonzáles (vocal).

Este anuncio representa un nuevo reconocimiento al trabajo articulado entre el Municipio de Río Grande, la Liga Oficial de Fútbol y el Consejo Federal, quienes consolidaron un modelo de organización deportiva promoviendo el desarrollo de los certámenes federales y fortalece el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional.

Al respecto, Radwanitzer destacó que “la confirmación de Río Grande como sede es el resultado de una política deportiva sostenida, basada en la planificación y el acompañamiento institucional que permite recibir eventos de carácter nacional”.

Desde el CFFA también valoraron el compromiso de Río Grande en la promoción del deporte federal, reconociéndola como una de las ciudades más activas e importantes del país en materia de organización de torneos.

Dejó de ser Regional

La creación este año del Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA, tanto para la Zona Campeonato como Ascenso, fue todo un éxito, y de hecho a partir que se consolidó la fase Campeonato, dejó de llamarse Regional para ser considerado Nacional, y si bien la Zona Ascenso también se llamará Nacional, es la que va a recibir a los ganadores de las distintas regiones del país que aspiren a llegar entre los mejores doce equipos de la máxima categoría, aunque Río Grande en octubre recibirá a catorce clubes, dos que obtengan el ascenso, más Huarpes y Luz y Fuerza quienes ascendieron en este 2025.

Pero para el 2027 volverán al formato de doce equipos dado que en el certamen nacional que se disputará en esta ciudad, descenderán cuatro conjuntos en vez de dos, y dos serán los que ascenderán en el mismo periodo.

La Zona Campeonato del Torneo Nacional Federal de Clubes lo integran cinco elencos de Tierra del Fuego, cuatro de ellos de Río Grande: Camioneros, San Isidro, ADEFU y Luz y Fuerza, sumándole a Mercantil de Ushuaia, actualmente Subcampeón Nacional.

Rosario perdió una plaza tras el descenso de USAR, y quedan en competencia Echezortu, Jockey Club y el Campeón Nacional, Regatas de Rosario.

San Juan llegará a Río Grande con dos representantes, Juventud Alianza y Huarpes, quien perdió la categoría en su casa y luego la recuperó en Rivadavia, Mendoza; a ellos hay que sumarle Alborada de Bariloche y Opción Joven de Río Gallegos más los dos nuevos elencos que se sumarán de la zona Ascenso 2026.

Tendrá 4 zonas, y por primera vez, clasificarán los mejores ocho conjuntos a cuartos de final -será un día más de competencia-; habrá dos zonas de cuatro equipos y dos de tres, y en estos dos grupos habrá un partido interzonal por fecha para equiparar la cantidad de cotejos con relación a la Zona A y B.

El Certamen Nacional de Clubes Femenino, Zona Campeonato, que también se jugará en esta ciudad, tendrá como anfitrión a Camioneros y la posibilidad que se sume otro conjunto que pueda lograr el Ascenso, o bien ante la caída de un representante será reemplazado por un conjunto dueño de casa.

Los demás participantes serán: Gimnasia y Esgrima de Bariloche, Sportivo Pringles de Villa Mercedes, San Luis, Atlético Tucumán, Escuela Municipal de Ushuaia, Los Celtics de Villa Mercedes, San Luis, Luna Park de Bariloche, Hispano Americano de Río Gallegos, Cab 16 de Bariloche, Huracán de Río Gallegos y los dos conjuntos que asciendan del campeonato que se jugará previamente en la ciudad puntana de Villa Mercedes.

Otra confirmación es el II Torneo Nacional de Selecciones Mayores de Liga, el cual se disputará en Río Gallegos del 4 al 8 de noviembre y que solo están clasificados el seleccionado anfitrión y el último campeón, Bariloche; mientras que Río Grande, Ushuaia y Río Turbio, más la posibilidad que se sume otro interesado, deberán jugar una especie de Patagónico Sur para obtener la única plaza disponible.