Río Grande: se presentó en sede policial el hombre que era intensamente buscado por incidentes en Tolhuin

El sujeto se presentó de manera voluntaria en la Comisaría Tercera, tras ser requerido por la Justicia desde el 7 de este mes. Fue notificado de sus derechos y garantías procesales.

RÍO GRANDE.– Este viernes se presentó de forma voluntaria en la sede de la Comisaría Tercera de esta ciudad Maximiliano Francisco Luis Ruitti Obando, quien era buscado por personal policial desde el pasado 7 de este mes, a raíz de una denuncia radicada en la Comisaría de Tolhuin.

La investigación se originó por incidentes ocurridos durante un evento deportivo automovilístico desarrollado ese día en la ciudad de Tolhuin, lo que motivó la intervención del Juzgado de Competencia Integral de dicha localidad. Desde entonces, el magistrado interviniente libró diversas medidas judiciales, las cuales fueron cumplimentadas por efectivos de la Comisaría Tercera de esta ciudad.

Una vez concretada su presentación, se procedió a notificar a Ruitti Obando de sus derechos y garantías procesales, quedando a disposición de la autoridad judicial competente.

Cabe recordar que, en el marco de esta causa, previamente se había realizado un allanamiento en un domicilio ubicado en la calle Houssay Nº18, así como el registro vehicular de un Nissan Kicks color gris y un Volkswagen Gol Trend color blanco, diligencias que se llevaron a cabo mientras se encontraba vigente la búsqueda del mencionado individuo.

En esa misma oportunidad, también fueron notificados de sus derechos y garantías procesales Guido Joaquín Galindo, Patricia Andrea Obando Meza y Antonella María Fernanda Ruitti.