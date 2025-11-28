Río Grande se prepara para “Corderock”: un festival con bandas nacionales y locales

El 6 de diciembre, la Misión Salesiana será sede del evento musical “Corderock”, que reunirá a artistas de renombre como Los Tipitos, Eruca Sativa, Javier Calamaro y The Police Men, junto a bandas de Río Grande.

RÍO GRANDE. – El próximo 6 de diciembre se realizará en la Misión Salesiana (ubicada a 12 km al norte) la edición de “Corderock”, un festival que traerá a la ciudad a importantes grupos y solistas del país, además de una amplia grilla de bandas locales. El evento es organizado por “Vas al Rock Productora”.

Entre los artistas de alcance nacional se destacan Eruca Sativa, el power trío cordobés integrado por Lula Bertoldi, Brenda Martin y Gabriel Pedernera, con 17 años de trayectoria; Los Tipitos, la banda de rock-pop formada en 1994 e integrada por Carlos “Junior” Ruffino, Federico Bugallo, Walter Piancioli y Pablo Tévez; y Javier Calamaro, quien celebrará en el escenario sus 40 años de carrera musical.

Los Tipitos

También formará parte de la propuesta The Police Men, el trío conformado por Tatti Cecchi, Adrián Clar y Alan Fritzler, conocido por recrear con fidelidad la obra de la emblemática banda británica The Police.

La grilla se completa con la presencia de grupos locales que aportarán su sello regional: 1038, La Juntada Rock, Sicarios, Viejos Reyes y Grito Sagrado.

Javier Calamaro

The Police Men

Eruca Sativa