Río Grande: se incendió una camioneta estacionada

El siniestro ocurrió hoy a la madrugada en calle Juan José Paso al 1200, en un sector del Parque Industrial. No hubo personas lesionadas y el fuego habría sido de origen accidental.

RÍO GRANDE.– Alrededor de las 3:30 horas de este domingo, una camioneta fue consumida totalmente por un incendio cuando se encontraba estacionada sobre la calle Juan José Paso al 1200, en el predio de una empresa ubicada en el Parque Industrial de esta ciudad.

Hasta el lugar acudieron efectivos de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron de manera conjunta para sofocar las llamas que afectaron por completo a una camioneta Ford Ranger.

Tras las primeras pericias realizadas en el lugar, el hecho fue caratulado como una “causa hipotética de origen accidental”. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas ni daños a inmuebles linderos.