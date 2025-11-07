Río Grande le ganó a Apóstoles y tiene un pie en Semis

La segunda fecha del Torneo Nacional de Selecciones Mayores de Liga de Futsal AFA que se juega en esta ciudad fue casi perfecta para el conjunto de Río Grande quien goleó 9 a 1 al conjunto misionero de Apóstoles y quedó como único puntero de la Zona C y de no pasar una catástrofe esta noche, cuando desde las 20:00 juegue ante Río Turbio, será uno de los semifinalistas del certamen.

POSADAS, MISIONES.- Mar del Plata, que es el único que le puede pelear el primer puesto del grupo, ganó 3 a 1 y tiene una diferencia de cero gol contra los más 10 de los fueguinos, y hoy desde las 12:00 juega ante el ya eliminado elenco de Apóstoles. En caso de una caída de Río Grande y una victoria marplatense, igualarían en la primera colocación y se definiría por diferencia de goles primero, mayor cantidad de goles a favor y por último, mayor cantidad de partidos ganados en la fase; no se contempla el resultado entre sí, que favorecería a los isleños.

Ushuaia volvió a empatar, nuevamente 2 a 2 ante el elenco de Formosa quien está líder de la Zona B y hoy juega ante San Nicolás que viene de ser goleado por la Liga Sanjuanina, justamente el rival hoy del equipo de Martín Bonvehí.

Río Grande fue una tromba desde el minuto cero y a los 20 segundos ya ganaba con gol de Brian Valderas y en menos de cuatro minutos generó más de cuatro situaciones para ampliar el marcador, pero recién a los 5 minutos llegó el 2-0 y fue un golazo arco a arco de Coki Chávez quien aprovechó que no estaba en su meta el arquero rival.

Pese al dominio de los fueguinos, no lograron ampliar las cifras hasta que a los 16 minutos Chávez contuvo y salió él de contra para habilitar a Seba Delfor quien fusiló cruzado al arquero para el 3-0, y cuando se jugaba el último minuto de juego, un saque largo de Coki, encontró a Facu Perpetto quien de primera jugó con Román Andrade, éste se la devolvió al capitán y el capitán volvió a jugar con Román para que, sin arquero al frente, empujase la pelota al gol.

La segunda etapa fue más de lo mismo; dominio absoluto de los fueguinos quienes al minuto colocaron el 5-0 nuevamente por intermedio de Brian Valderas tras un saque largo de Ale Godoy, mientras que a los 3 minutos Jorge Fresia despejó largo buscando el arco que estaba descubierto y logró acertar el mismo para el 6 a 0.

Antes de promediar la segunda etapa, Río Grande anotó dos goles más, uno de Rodrigo Ojeda tras asistencia de Perpetto y otro de Valderas tras asistencia de Gaby Sánchez aprovechando además que el rival jugaba en ese entonces con un hombre de menos.

Ya sobre el final llegó un golazo de Ale Godoy quien le pegó arco a arco, emulando lo que había hecho su compañero Coki Chávez en la primera etapa para decretar el 9-0, y cuando restaban 50 segundos, Laureano Cardoso logró el descuento para el conjunto misionero quien ya está eliminado de la competencia.

Resultados – Primera fecha

Zona B Liga Formoseña 7 – 4 Liga de San Juan

Zona D Liga de Río Turbio 3 – 1 Liga Santiagueña

Zona C Liga de Río Grande 4 – 2 Liga Marplatense

Zona A Liga de Bariloche 4 – 2 Liga de San Luis

Zona B Liga Ushuaiense 2 – 2 Liga de San Nicolás

Interzonal Asociación Rosarina 4 – 0 Liga de Apóstoles

Zona A Liga de Posadas 0 – 0 Liga de Río Gallegos

Resultados – Segunda fecha

Zona B Liga Formoseña 2 – 2 Liga Ushuaiense

Zona D Asociación Rosarina 4 – 3 Liga de Río Turbio

Zona A Liga de Río Gallegos 3 – 4 Liga de San Luis

Zona B Liga de San Juan 10 – 2 Liga de San Nicolás

Interzonal Liga Santiagueña 1 – 3 Liga Marplatense

Zona C Liga de Apóstoles 1 – 9 Liga de Río Grande

Zona A Liga de Posadas Jugaban Liga de Bariloche

Tercera fecha – Viernes 7 de noviembre

Estadio Polideportivo Finito Gehrmann

10:00 – Zona B Liga de San Nicolás vs. Liga Formoseña

12:00 – Zona C Liga Marplatense vs. Liga de Apóstoles

14:00 – Zona A Liga de Bariloche vs. Liga de Río Gallegos

16:00 – Zona B Liga Ushuaiense vs. Liga de San Juan

18:00 – Zona D Liga Santiagueña vs. Asociación Rosarina

20:00 – Interzonal Liga de Río Turbio vs. Liga de Río Grande

22:00 – Zona A Liga de San Luis vs. Liga de Posadas

Posiciones – Zona A

Pos/Selección Pts. J G E P GF GC

1° Bariloche 3 1 1 0 0 4 2

2° San Luis 3 2 1 0 1 6 7

3° Posadas 1 1 0 1 0 0 0

4° Río Gallegos 1 2 0 1 1 3 4

Posiciones – Zona B

Pos/Selección Pts. J G E P GF GC

1° Formosa 4 2 1 1 0 9 6

2° San Juan 3 2 1 0 1 14 9

3° Ushuaia 2 2 0 2 0 4 4

4° San Nicolás 1 2 0 1 1 4 12

Posiciones – Zona C

Pos/Selección Pts. J G E P GF GC

1° Río Grande 6 2 2 0 0 13 3

2° Mar del Plata 3 2 0 0 5 5

3° Liga de Apóstoles 0 2 0 0 2 1 13

Posiciones – Zona D

Pos/Selección Pts. J G E P GF GC

1° Rosario 6 2 2 0 0 8 3

2° Río Turbio 3 2 1 0 1 6 5

3° Santiago del Estero 0 2 0 0 2 2 6