Río Grande RHC no tendrá debut, no presentará equipo

Este sábado se juega la segunda fecha del Torneo Apertura de Rugby en la máxima divisional, la cual no será completa debido a que el Río Grande Rugby & Hockey Club no se presentará a jugar en la capital fueguina frente a Las Aguilas, uno de los dos elencos que ganó en su presentación.

RIO GRANDE.- El juego que sí se jugará será el del puntero Colegio del Sur que en su cancha recibirá al Ushuaia Rugby Club, éste último viene de perder el clásico ante el Fucsia 5-26, mientras que los Colegiales golearon a Universitario 29-0 como visitante.

Más allá que el certamen recién empieza, una victoria de Colegio lo separaría de tres rivales directos en la cima de posiciones, sólo Las Aguilas lo acompañaría arriba debido que le darán los 5 puntos por la no presentación del Verde, y será una linda oportunidad para los dirigidos por Joaquín Jerez para saber dónde están parados con relación a los dos campeones del año pasado.

La no presentación del Río Grande obedece a la falta de jugador que tiene en estos momentos, sobre todo en la primera línea que son clave para poder ingresar a un campo de juego, dado que se demanda cierta cantidad para poder formar en los scrums, y en estos momentos el Verde no cuenta con ellos.

Según propias palabras del entrenador Fernando Cánova, el equipo está muy justo por contar con varios jugadores disfrutando su periodo vacacional, otros lesionados, y otros que aún no han comenzado con los entrenamientos y no estaban en condiciones de viajar a Ushuaia para medirse ante uno de los siempre candidatos al título, Las Aguilas.

El Verde ya tuvo fecha libre, fue en la primera fecha, y habrá que ver qué sucede el sábado 28 de febrero cuando en su cancha deba recibir al Ushuaia Rugby Club en el clásico provincial.

Universitario, elenco que tiene fecha libre en esta oportunidad, recuperó a uno de sus dos entrenadores; Keke Santoro de regreso a la provincia se sumó el martes a los entrenamientos junto a Nicolás Páez, los dos responsables de la máxima categoría, y ratificaron la gran cantidad de jugadores tocados que tienen en estos momentos -estas dos semanas serán clave para recuperar a muchos de ellos-, y también confirmaron que tienen muchos valores de vacaciones lo que lo complica aún más.

Incluso, el martes pasado sólo tuvo 22 jugadores en el entrenamiento cuando los listados de los partidos permiten anotar 23, y anoche al cierre de esta edición el número fue similar.

Ellos en la tercera fecha deben recibir en su casa a Las Aguilas, a quien le ganaron el último juego disputado en La Soñada, aunque ahora deberán mejorar mucho para bajar al Fuscia quien a su vez los derrotó a domicilio en el Apertura anterior.

Las Aguilas, dueño del clásico

En el debut de los dos campeones que arrojó la Temporada 2025, el duelo le correspondió al ganador del Apertura, Las Aguilas venció al Ushuaia RC por 26-5 -cancha de estos últimos- por lo que el envión anímico para encarar el actual certamen y sobre todo el Patagónico de Clubes es inmejorable.

Los tantos del ganador fueron alcanzados por César Fernández quien a los 15 minutos apoyó el primer try del partido y fue convertido por Sebastián Katzman; a los 21, 25 y 35, el mencionado Katzman anotó tres penales para irse al descanso ganando 16 a 0.

En la segunda etapa, el Fuscia amplió la diferencia a los 23 con un nuevo try convertido por Katzman, mientras que a los 26 descontó el Tricolor gracias a un try anotado por Franco Zuárez; en tanto que, a falta de dos minutos, Sebastián Katzman volvió a acertar un penal para sellar la victoria del conjunto de Bruno Pani.

Posiciones – Apertura

Pos/Clubes Pts. J G E P Bo. TF TC

1° Colegio del Sur 5 1 1 0 0 1 29 0

2° Las Aguilas 4 1 1 0 0 0 26 5

3° Ushuaia Rugby Club 0 1 0 0 1 0 5 26

4° Club Universitario 0 1 0 0 1 0 0 29

— Río Grande RHC — — — — — — — —