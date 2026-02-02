Río Grande: Recorridos, caminatas y experiencias nocturnas

En el marco de esta temporada estival, el Municipio de Río Grande, a través de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo, invita a toda la comunidad a participar de las diversas actividades pensadas para seguir recorriendo y redescubriendo los distintos puntos turísticos e históricos de nuestra ciudad.

Durante el mes de febrero, vecinas, vecinos y visitantes podrán sumarse a una variada agenda de propuestas gratuitas que incluyen recorridos históricos, caminatas interpretativas y experiencias nocturnas en espacios emblemáticos de Río Grande, con el objetivo de poner en valor el patrimonio cultural, natural e histórico local.

Por un lado, continúan las “Salidas Nocturnas”, una propuesta que invita a conocer distintos espacios de la ciudad en horario nocturno. Las actividades se desarrollarán los viernes 6, 13, 20 y 27 de febrero, de 19 a 21 horas, con recorridos históricos en la Biblioteca Eduardo Schmidt y en la Casa de Pioneros, una visita al Batallón de Infantería de Marina N.º 5, y una “Noche en el Museo” en el Museo Municipal «Virginia Choquintel».

Asimismo, se llevará adelante el programa “Descubrí Río Grande”, que propone caminatas guiadas para conocer el entorno natural de la ciudad. En este marco, el jueves 5 de febrero se realizará una caminata interpretativa, mientras que el jueves 19 tendrá lugar una caminata intermareal. Ambas actividades se desarrollarán de 14 a 16 horas.

Todas las propuestas requieren inscripción previa, la cual se realiza de manera online a través del sitio web turismo.riogrande.gob.ar.

De esta manera, el Municipio de Río Grande continúa promoviendo iniciativas que fortalecen el turismo local, el disfrute del espacio público y el conocimiento de la identidad fueguina, ofreciendo alternativas accesibles para compartir en familia y con amigos durante el verano.