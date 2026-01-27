Río Grande propone noches de historia y cultura

Durante febrero la Subsecretaría de Turismo llevará adelante una serie de recorridos nocturnos por espacios históricos y culturales de la ciudad, con inscripción previa.

RIO GRANDE.- En el marco del programa “Verano Fueguino 2026”, el Municipio continúa con las salidas nocturnas en febrero, una propuesta que invita a la comunidad y turistas a conocer cómo redescubrir la historia y el patrimonio cultural de la ciudad.

Se trata de actividades que se desarrollarán los viernes en horario nocturno y estarán abiertas al público en general. Quienes deseen sumarse deben realizar la inscripción de forma virtual a través de la página web turismo.riogrande.gob.ar, donde se encontrarán disponibles los cupos para cada salida, a partir de este jueves 29 de enero.

Durante febrero las salidas nocturnas incluirán recorridos históricos y visitas guiadas a espacios emblemáticos de Río Grande, permitiendo conocer la historia, identidad y el valor cultural que representan para la comunidad.

El itinerario se llevará adelante en la Biblioteca “Eduardo Schmidt”; en Casa de Pioneros; en el Batallón de Infantería de Marina N°5 y en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”. Además, se suman 2 jueves del mes con salidas interpretativas en el Centro de Interpretación Ambiental, ubicado en la Ruta Nacional N°3 (frente al barrio Las Barrancas).