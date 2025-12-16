Río Grande presente en la conmemoración de los 30 años del trabajo social en la provincia

El Municipio de Río Grande participó de la Jornada Provincial de Trabajo Social, representado por profesionales municipales que asistieron al evento, además de la participación de la secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, Ivana Ybars. La misma fue en el marco del 30° aniversario del Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS, desarrollada en la sede de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF), de Ushuaia.

La actividad fue organizada por el Colegio Profesional de Trabajo Social de la Provincia de Tierra del Fuego AeIAS (CPTS TDF AeIAS) y reunió a referentes académicos y profesionales de la disciplina, consolidándose como un espacio de encuentro, reflexión e intercambio sobre el rol del Trabajo Social en el territorio fueguino.

La jornada contó con la presencia de la Dra. Ana Arias, decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, asimismo, se compartió un mensaje especial de Kenia Batista, vicepresidenta global de la FITS y presidenta de la región América Latina y el Caribe. Durante la jornada se desarrollaron diversas disertaciones a cargo de profesionales del Trabajo Social de la provincia, quienes abordaron experiencias, desafíos y perspectivas de la disciplina en distintos ámbitos de intervención. En ese marco, se promovió un espacio de reflexión crítica y de fortalecimiento colectivo, poniendo en valor la trayectoria y el compromiso de la profesión con la transformación social.

En el contexto de la celebración de sus 3 décadas de trayectoria institucional, la secretaria Ivana Ybars otorgó el decreto que declara de Interés Municipal este evento tan importante, reconociendo las jornadas como al Colegio Profesional por su compromiso con el resguardo y la defensa de los derechos de sus matriculados y matriculadas, en cumplimiento de la Ley Provincial N° 1165 y la Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072.

Durante el encuentro, también se concretó la firma de un convenio con nuestro municipio, destinado a garantizar mecanismos que simplifiquen y aseguren el pago de la matriculación de las y los profesionales del Trabajo Social que se desempeñan en el ámbito municipal riograndense.

Con una amplia convocatoria y un clima de intercambio enriquecedor, la Jornada Provincial de Trabajo Social se consolidó como un hito para la profesión en Tierra del Fuego, reafirmando su aporte a la construcción de políticas públicas inclusivas y al fortalecimiento del tejido social en las comunidades.

El Municipio de Río Grande, a través de estas acciones, acompaña activamente a sus profesionales y fortalece su compromiso con el bienestar de la comunidad fueguina.