Río Grande: Prefectura rescató a un nadador que no podía regresar a la costa

El operativo se activó tras un llamado al 106, luego de que un vecino alertara que un hombre tenía dificultades para salir del agua en una zona costera de Río Grande. En otra alerta, el personal de Prefectura rescató a tres perros que habían quedado atrapados por la marea en un sector de Punta Popper.

RÍO GRANDE. – Un hombre fue rescatado del mar durante la tarde del miércoles por personal de la Prefectura Naval Argentina, luego de que se viera imposibilitado de regresar por sus propios medios a la costa en un sector de esta ciudad.

El operativo se inició tras un llamado al número de emergencias náuticas 106, mediante el cual un vecino alertó que dos personas se encontraban nadando en aguas frías y que solo una de ellas había logrado salir. Además, indicó que no se lograba divisar al segundo nadador.

Ante esta situación, Prefectura desplegó de inmediato un procedimiento de búsqueda y rescate. Los efectivos lograron localizar al hombre a unos 20 metros de la orilla, donde presentaba claras dificultades para desplazarse debido a las condiciones del agua.

Finalmente, el nadador fue asistido y trasladado hasta la costa, donde era aguardado por sus familiares con elementos de abrigo y protección térmica. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un centro asistencial.

Rescatan a tres perros atrapados por la marea en Punta Popper

RÍO GRANDE. – Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató ayer a tres perros que habían quedado aislados por el avance de la marea en un sector de la Reserva Natural Punta Popper, en la Margen Sur de esta ciudad.

El procedimiento se inició tras un llamado al número de emergencias náuticas 106, en el que se alertó que los animales se encontraban atrapados sobre un banco de arena, el cual comenzó a ser cubierto por el ascenso del mar. De acuerdo con datos del Servicio de Hidrografía Naval, en ese momento la marea alcanzaba los 7,93 metros.

Ante la situación, Prefectura desplegó una embarcación con personal especializado que se dirigió de inmediato al lugar. Al arribar, los efectivos lograron localizar a los tres perros y proceder a su rescate, trasladándolos de manera segura hasta la costa.

Una vez en tierra firme, los animales fueron puestos a resguardo y entregados al área de Veterinaria del Municipio de Río Grande, donde quedaron bajo evaluación y atención profesional.