Policiales

Río Grande: Prefectura allanó una vivienda y secuestró drogas, un arma y vehículos

domingo 7 de diciembre de 2025
Diario El Sureño
El operativo, ordenado por la Sede Fiscal Descentralizada, permitió incautar en una vivienda en Río Grande, cocaína, marihuana, un revólver y dos autos. Tres personas quedaron sujetas a la causa. El valor de lo secuestrado supera los 46 millones de pesos.

RÍO GRANDE. – Efectivos de la Prefectura Naval Argentina llevaron adelante este viernes un allanamiento en una vivienda del barrio Aeropuerto de esta ciudad, donde secuestraron cocaína, marihuana, un arma de fuego y dos vehículos, en el marco de una investigación por tráfico de drogas.

La medida fue ordenada por la Sede Fiscal Descentralizada de Río Grande, a cargo de la Dra. Lorena Soledad Beldaña, y ejecutada por personal de Prefectura, que venía desarrollando tareas investigativas vinculadas a la causa.

Durante el procedimiento, realizado en una finca de la localidad, se incautaron dosis de cocaína y marihuana, un revólver, dos automóviles y diversos elementos considerados de interés para la investigación.

Además, tres personas fueron identificadas y quedaron sujetas a la causa, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Según estimaciones oficiales, el valor total de lo secuestrado supera los 46 millones de pesos.

