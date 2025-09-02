Río Grande pone en marcha jornada gratuita de castración de perros y gatos

La Municipalidad de Río Grande, a través de la Secretaría de Gestión Ciudadana y en colaboración con la Fundación Belén y las protectoras locales, realizará una jornada gratuita de castración para perros y gatos en el barrio Austral. La iniciativa busca promover la tenencia responsable, controlar la población animal y mejorar el bienestar de las mascotas.

Río Grande.- Desde el lunes 1° de septiembre y hasta el viernes 12, la Municipalidad de Río Grande, a través de Gestión Ciudadana y junto a las principales protectoras de la ciudad, llevará adelante una campaña gratuita de castración para perros y gatos.

La iniciativa forma parte del programa “Tenencia Responsable” y se desarrollará de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 14:00, en la Fundación Belén, ubicada en Kau 1130, Barrio Austral.

La Municipalidad apunta a controlar la población animal, prevenir el abandono y cuidar la salud de las mascotas. Según explican desde el municipio, la castración reduce las camadas no deseadas y minimiza la aparición de enfermedades reproductivas en animales domésticos, al tiempo que evita la saturación de animales en la vía pública.

“La esterilización es una pieza clave para fomentar el respeto por la vida animal y la convivencia en la ciudad”, señalaron desde el municipio. “Nuestro objetivo es concientizar a los vecinos sobre la importancia de planificar la cría y brindar una vida más saludable a perros y gatos”.

Durante las dos semanas de campaña, el servicio atenderá por orden de llegada y con turnos presenciales. Solo podrán ser castradas mascotas que cumplan con los siguientes requisitos:

Buen estado de salud, sin vómitos, diarrea ni cuadros febriles.

Ayuno de sólidos y líquidos de 12 horas previas al procedimiento.

Hembras sin celo y canes sin sobrepeso.

Edad: caninos de 6 meses a 6 años; felinos de 8 meses a 6 años.

Razas bulldog excluidas del cronograma.

Perras hembras mayores de 8 años deberán presentar análisis prequirúrgico y certificado veterinario de “apto para cirugía”.

La entrega y el retiro del animal debe ser realizado por una persona mayor de 18 años.

Quienes no cuenten con movilidad o requieran más información pueden comunicarse con Sol al 3571-548997 o con Mariana al 2964-499321, integrantes de la Asociación Río Grande Adopta. También pueden escribir por Facebook o Instagram .

Con esta acción, Río Grande refuerza su compromiso con el bienestar animal y la tenencia responsable, procurando que cada mascota reciba los cuidados necesarios y que la comunidad conviva en mejores condiciones.