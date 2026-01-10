Río Grande palpita el Carnaval 2026

El Municipio de Río Grande avanza con los preparativos para una nueva edición del Carnaval 2026, una de las celebraciones más esperadas por la comunidad, que año tras año convoca a miles de familias de toda la ciudad.

En este marco, el Municipio mantuvo un encuentro con referentes de murgas, comparsas y batucadas, con el objetivo de organizar y ultimar los detalles vinculados a los Carnavales Barriales y al Carnaval Central, fortaleciendo el trabajo conjunto y la participación de las expresiones culturales locales.

Del encuentro participó el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez, quien dialogó con referentes de distintas agrupaciones culturales de la ciudad.

Durante la reunión se avanzó en la definición de la agenda que se desarrollará durante el mes de febrero, en relación con los Carnavales Barriales —que darán inicio el 1 de febrero—, la Gala de Carnaval en la Casa de la Cultura y el Carnaval Central, que convocará a toda la comunidad en un gran cierre.

En este sentido, se confirmó que el Carnaval Central se realizará el domingo 15 de febrero, sobre la Avenida Perito Moreno, en el tradicional circuito de dicha arteria, tal como se consensuó con las agrupaciones participantes, retomando un espacio emblemático para esta celebración. En esta edición, el carnaval será de carácter participativo, incentivando la participación activa de las distintas expresiones culturales y el encuentro de la comunidad en una gran fiesta popular.

Al respecto, el subsecretario de Cultura, Carlos Gómez, expresó “las categorías son comparsa fantasía, comparsa folclórica, murga y batucada. Y después, también a modo participativo, van a estar las categorías de disfraz adulto y disfraz infantil”.

Asimismo, detalló el cronograma de los Carnavales Barriales “los carnavales barriales iniciaran el 1 de febrero en la Margen Sur y el 8 de febrero en Chacra 2. En la Margen Sur va a ser en la zona de Rafael Ishton y El Ovejero. En el Barrio de Chacra II será en la intersección de Prefectura y Aeroposta Naval”.

En ese marco, Gómez destacó el sentido de esta propuesta “hay que recalcar que la modalidad de carnavales barriales es una propuesta que iniciamos desde la gestión del intendente Martín Perez. La idea siempre fue abrir las actividades del carnaval a lo largo de todo el mes y que no quede centrado en un solo día”.

Además, anunció que se llevará adelante una nueva edición de la Gala de Carnaval, la cual se llevará a cabo el día 6 de febrero “vamos a realizar una gala como el año pasado, que hicimos por primera vez en la Casa de la Cultura, donde las formaciones y agrupaciones se van a presentar con un fin solidario, solicitando alimentos no perecederos que luego serán entregados a un comedor u organización solidaria”.

Finalmente, el subsecretario invitó a participar a agrupaciones de toda la provincia “también invitamos a agrupaciones de murgas, comparsas y batucadas de la provincia a participar de este carnaval en la ciudad”.

Cabe destacar que las inscripciones estarán abiertas desde el lunes 12 hasta el 30 de enero, y se realizarán a través de la página web de la Subsecretaría de Cultura, para todas aquellas agrupaciones que deseen formar parte del Carnaval 2026.