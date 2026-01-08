Río Grande: Más de 780 lentes entregados en 2025

A lo largo del 2025, el Municipio de Río Grande fortaleció el acceso a la salud visual de las infancias y adolescencias mediante el Programa Municipal de Salud Visual. Con más de 2000 controles realizados, se encuentra en su etapa final la entrega gratuita de 780 lentes. Cabe destacar que esta política pública es sostenida por la gestión del intendente Martín Perez, implementándose de manera ininterrumpida desde el año 2022.

Entre los meses de mayo y octubre de 2025, el Programa Municipal de Salud Visual brindó la posibilidad de acceder a controles oftalmológicos gratuitos a más de 2.000 niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 17 años. De ese total, se concretaron alrededor de 1.500 atenciones efectivas.

Como resultado de los controles realizados durante 2025, se determinó que el 52% de los pacientes precisaban anteojos. En este marco, se otorgaron más de 780 lentes, cuya entrega se encuentra en su etapa final, garantizando así el acceso efectivo al tratamiento indicado para prevenir y tratar afecciones visuales que impactan directamente en el desarrollo integral y el rendimiento escolar.

Al respecto, el subsecretario de Salud, Agustín Perez, destacó que “estos números reflejan una gestión municipal comprometida con resultados concretos: más controles, más diagnósticos tempranos y más lentes entregados. Eso es transformar una política pública en soluciones reales para nuestra comunidad”.

Y subrayó que “en un contexto económico complejo, el Municipio decidió no retroceder en políticas de salud. Durante 2025 redoblamos esfuerzos para garantizar controles oftalmológicos y lentes gratuitos, porque entendemos que la salud es un derecho y que el Estado debe garantizarlo”.

Cabe señalar que el Programa Municipal de Salud Visual ya acumula, desde su implementación en 2022 y hasta la actualidad, más de 8.000 controles oftalmológicos realizados y alrededor de 4.000 lentes entregados, consolidándose como una política clave para promover la equidad en el acceso a la salud visual.

El Municipio de Río Grande continúa trabajando para dar continuidad y ampliar el alcance del programa, frente a la creciente demanda sanitaria, con el compromiso de seguir construyendo un sistema de salud humano, cercano y accesible, que acompañe a las familias riograndenses y priorice a quienes no cuentan con obra social o prepaga.