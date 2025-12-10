Río Grande: la Policía busca a una joven de 20 años desaparecida

Se trata de Valentina Mailin Quintana, quien se ausentó de su domicilio el 1° de diciembre y no regresó. Solicitan la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita ubicarla.

RÍO GRANDE. – La Policía de la Provincia solicita la colaboración de la comunidad para localizar a Valentina Mailin Quintana, de 20 años, quien se ausentó de su domicilio el pasado 1° de diciembre y hasta el momento no ha regresado.

Valentina es de contextura delgada, tez blanca, y mide aproximadamente 1,52 metros. Tiene el cabello largo, por debajo de los hombros, de color rojo. Como seña particular posee un piercing en el labio inferior.

Al momento de su desaparición vestía zapatillas marca Vans de color blanco con inscripción en negro y llevaba una mochila roja con la inscripción “UOM”.

La Policía solicita que cualquier información que pueda contribuir a su ubicación sea comunicada de inmediato a los números de emergencia 101/911 o a la dependencia policial más cercana.