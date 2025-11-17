Río Grande: la Infinia Diesel suma una nueva suba y llega a $1.651

Desde la hora cero de este domingo 16 de noviembre, YPF aplicó un incremento del 1,25% en el valor de la Infinia Diesel, lo que representa una suba de 20 pesos por litro. Con esta actualización, el precio pasó a $1.651 por litro en las estaciones de servicio de Río Grande.

El ajuste se suma a los incrementos aplicados en las últimas semanas y afecta nuevamente a uno de los combustibles premium más utilizados por el sector automotor y productivo de la ciudad. No se registraron modificaciones, por el momento, en el resto de los combustibles de la compañía estatal.

Desde el sector expendedor señalan que estos movimientos responden a actualizaciones periódicas en la estructura de costos, aunque remarcan que cada suba impacta de manera directa en el bolsillo de los usuarios y en los costos logísticos de las actividades locales.