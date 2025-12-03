Hallan huesos en la costa del barrio Profesional: eran de animales silvestres

Un vecino que paseaba con su perro encontró restos óseos dispersos en la playa en Río Grande. La Policía Científica llegó al lugar y trabajó en el lugar para levantar los huesos; una médica forense determinó que eran de animales silvestres.

RÍO GRANDE. – Este miércoles, alrededor de las 15:25, un vecino que caminaba por la playa del barrio Profesional junto a su perro advirtió la presencia de varios huesos esparcidos en la costa. Ante la sospecha de que podrían ser humanos, dio aviso inmediato a la Policía.

Personal de la Policía Científica realizó el levantamiento de los restos y los trasladó para su análisis con el fin de determinar si eran humanos. Finalmente una médica forense efectuó el trabajo investigativo y determinó que eran huesos de animales silvestres.