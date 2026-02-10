Río Grande fortalece las políticas públicas ambientales en la ciudad

En el marco del proyecto AcBio-Acción por la Biodiversidad, el Municipio de Río Grande se suma al proceso de validación ciudadana de los Planes de Gestión de las Reservas Naturales Urbanas, promoviendo el cuidado de la biodiversidad y la participación de la comunidad. De esta manera, vecinas y vecinos de la ciudad pueden conocer los contenidos preliminares y realizar aportes para fortalecer la protección como el manejo sostenible de la Reserva Laguna de los Patos.

RÍO GRANDE.- El Municipio de Río Grande acompaña el proceso de validación social de los Planes de Gestión de las Reservas Naturales Urbanas (RNU), impulsado en el marco del proyecto AcBio-Acción por la Biodiversidad que se implementa en la provincia.

Se trata de una instancia de participación ciudadana que alcanza a 3 reservas naturales urbanas: Laguna de los Patos (Río Grande); Bosques Altos de la Montaña (Tolhuin) y Bahía Encerrada (Ushuaia). A través de los Planes de Gestión se busca generar protección, uso y manejo adecuado de estos espacios naturales estratégicos, integrados al entramado urbano fueguino.

Los documentos comenzaron a elaborarse desde 2025, a partir de una etapa inicial de caracterización y diagnóstico de cada reserva que abarcó el análisis de aspectos ambientales, sociales, culturales, legales e institucionales. Sobre esa base, se desarrollaron talleres participativos en las 3 ciudades, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, equipos de científicos-técnicos, representantes municipales y comunidades locales, promoviendo un diálogo colectivo en torno al cuidado de la biodiversidad urbana.

Cabe destacar que las Reservas Naturales se consolidan como espacios claves dentro de las ciudades fueguinas ya que conservan valores ambientales, sociales y culturales en territorios atravesados por dinámicas urbanas. Su gestión requiere equilibrar la protección de la biodiversidad con los usos, prácticas y vínculos que las comunidades construyen con estos espacios.

Durante esta etapa, los y las riograndenses podrán acceder a los contenidos preliminares del Plan de Gestión de la Reserva Natural Urbana “Laguna de los Patos” y realizar aportes mediante un formulario digital que está disponible: https://forms.gle/HgpFdaFeJrbTepJF8. La participación ciudadana resulta fundamental para fortalecer la gestión de estos espacios y construir políticas ambientales representativas con las necesidades de cada ciudad.

El Municipio de Río Grande se suma al proyecto AcBio-Acción por la Biodiversidad ya que el mismo tiene por objetivo proteger los bosques y humedales de Tierra del Fuego, a partir del fortalecimiento de capacidades de organizaciones de la sociedad civil y gobiernos subnacionales. El mismo es implementado por ICLEI Argentina y la Asociación Bahía Encerrada (ABE) con el cofinanciamiento de la Unión Europea.