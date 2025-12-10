Río Grande: el lunes se conocerá el veredicto en el juicio por violencia de género

Concluyeron este miércoles, en la sala de juicio en Río Grande, los alegatos en el proceso contra Eric Gonzalo Paredes, acusado de lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad. La defensa pidió la absolución, mientras que la querella y la Fiscalía solicitaron penas de 6 y 4 años de prisión. El Tribunal anunciará su decisión el lunes.

RÍO GRANDE.– Hoy finalizó la etapa de alegatos en el juicio oral y público seguido contra Eric Gonzalo Paredes, acusado de lesiones leves, amenazas y privación ilegítima de la libertad, hechos atribuidos a 2024 y que habrían tenido como víctima a su expareja.

Durante su exposición, la defensa particular —a cargo del Dr. Francisco Ibarra— solicitó la absolución del imputado y el rechazo de la demanda civil, al considerar que no existen elementos probatorios que permitan atribuirle responsabilidad penal.

En la jornada previa, la querella había requerido una pena de 6 años de prisión, mientras que el Ministerio Público Fiscal solicitó una condena de 4 años.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo lunes a las 9.30 horas. En esa audiencia, el acusado podrá ejercer su derecho a expresar sus últimas palabras antes de que los jueces emitan el veredicto.