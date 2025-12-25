Río Grande: dos siniestros viales durante la mañana de Navidad

Los hechos ocurrieron en distintos sectores de la ciudad y no se registraron heridos de gravedad. En ambos casos, los conductores involucrados dieron positivo en el test de alcoholemia.

RÍO GRANDE.– Durante la mañana de este 25 de diciembre se registraron dos siniestros viales en distintos puntos de la ciudad. A pesar de los daños materiales ocasionados, no hubo personas con lesiones de consideración.

El primero de los hechos tuvo lugar en la intersección de la avenida Belgrano y Gobernador Paz. Allí, un automóvil Chevrolet Corsa, conducido por María Fernanda Vargas y en el que se trasladaban otras dos mujeres, colisionó con otro rodado que se retiró del lugar antes de la llegada del personal policial.

De manera preventiva se solicitó una ambulancia, que trasladó a las tres ocupantes al Hospital Regional Río Grande, donde posteriormente fueron dadas de alta. Se constató que una mujer de apellido Álvarez presentaba lesiones de carácter leve. Personal de Tránsito realizó el test de alcoholemia a la conductora, el cual arrojó resultado positivo.

El segundo siniestro se produjo alrededor de las 9:00 sobre calle Kekomboch, entre Yaghan y Oroski, en el sector de la Margen Sur. En este caso, un vehículo Ford Focus, conducido por Daniel Ulises Torres (30), colisionó contra tres rodados que se encontraban estacionados: un Renault Fluence, un Volkswagen Gol rojo y un Volkswagen Gol Power gris.

En este episodio tampoco se registraron personas lesionadas. Personal de Tránsito Municipal efectuó el test de alcoholemia al conductor, que también arrojó resultado positivo.