Río Grande disfrutó del segundo fin de semana de “Vacaciones en el Parque”

El segundo encuentro de la propuesta “Vacaciones en el Parque”, que se va a desarrollar durante los fines de semana de enero y febrero en el Parque de los 100 Años, volvió a consolidarse como un espacio de encuentro, disfrute en comunidad y acompañamiento a la economía local durante el verano.

La iniciativa, que incluye el Parque Gastronómico, actividades culturales, música en vivo y propuestas recreativas para todas las edades, convocó nuevamente a una gran cantidad de vecinos y vecinas, familias y grupos de amigos que eligieron compartir tardes y noches al aire libre, reflejando el impacto positivo de la propuesta en el trabajo de los emprendimientos locales.

Durante el fin de semana se sostuvieron las actividades programadas, con musicalización, animación en vivo y la presentación de bandas locales, fortaleciendo el perfil cultural y recreativo del evento. La propuesta forma parte de una iniciativa que busca promover el uso de los espacios públicos, incentivar el encuentro entre vecinos y generar oportunidades concretas para el trabajo local, en línea con la puesta en valor de la costa y los espacios verdes de la ciudad impulsada en los últimos años por la gestión del intendente Martín Perez.

En este contexto, emprendedores y emprendedoras que participaron de esta segunda edición destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para el desarrollo de sus proyectos.

Gustavo Herrera, del emprendimiento Granizate, expresó: “Me parece que está muy buena la propuesta para la gente que no tiene la posibilidad de irse de vacaciones y le gusta disfrutar algo alegre y divertido. El Parque de los 100 Años es un lugar donde concurren muchas familias y era necesario sumar algo así”. Además, señaló: “Ojalá que esta propuesta no sea solamente para el verano y que durante el año haya otras posibilidades para estar con nuestros emprendimientos”, y remarcó que estos eventos “nos ayudan a poder utilizar nuestros carros que venimos preparando hace tiempo y aprovecharlos en un espacio pensado para la comunidad”.

Por su parte, Matías Lajara, a cargo de Perro Goldó, manifestó: “Venimos muy entusiasmados. El primer fin de semana estuvo muy movido, con más gente de la que esperábamos, y la verdad que fue todo un éxito”. En relación a la propuesta, agregó: “La posibilidad de tener un patio gastronómico en nuestra ciudad está muy buena, es algo que veníamos esperando y ojalá que pueda continuar durante el resto del año”. Asimismo, destacó la respuesta del público: “La aceptación fue buenísima, está gustando mucho entre los vecinos y vecinas y esperamos que siga así”.

En tanto, Valeria Montgomery, emprendedora de Café 1948, señaló: “Después de la experiencia del arbolito de Navidad, que fue un furor, nos sumamos a esta propuesta con muchas ganas. Trajimos al carrito todo lo que hacemos en el local, como las cookies y cosas ricas para la gente, y vemos que día a día los vecinos se suman y les gusta”. Sobre la iniciativa, afirmó: “Es una propuesta tremenda. Al principio había un poco de timidez, pero fue genial. Esto da más ganas de seguir creciendo”. Finalmente, destacó que “la expectativa es seguir sumando, que la gente acompañe y que el clima ayude, porque incluso con frío o lluvia los vecinos se quedan y participan”.

De esta manera, “Vacaciones en el Parque” continúa consolidándose como una propuesta que combina recreación, cultura y trabajo local, fortaleciendo el encuentro entre los y las riograndenses y ofreciendo alternativas de disfrute para quienes eligen pasar el verano en la ciudad.