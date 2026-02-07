Río Grande: difundieron video de un robo de fernet en un comercio y alertan a otros locales

Una cámara de seguridad registró el momento en que un hombre y una mujer sustrajeron seis botellas de fernet de un multirubro. El hecho fue denunciado y las imágenes se viralizaron en redes sociales.

RÍO GRANDE.– Un hecho de robo ocurrido en un comercio de esta ciudad quedó registrado por una cámara de seguridad y fue difundido en redes sociales con el objetivo de alertar a otros comerciantes.

Las imágenes corresponden a un local Multirubro, donde se observa a un hombre y una mujer que, aprovechando un descuido, sustraen un total de seis botellas de fernet del interior del negocio (video).

Tras lo sucedido, realizaron la correspondiente denuncia en sede policial. En paralelo, el video fue compartido a través de distintas plataformas digitales, lo que provocó la rápida viralización de los rostros de los presuntos autores del robo.

Desde el ámbito comercial reiteraron el pedido de precaución y colaboración, mientras la Policía avanza con las actuaciones para identificar a las personas involucradas en el hecho.