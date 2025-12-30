Río Grande despide con honores a Esteban “Chiquito” Martínez

El intendente Martín Perez decretó duelo por el término de tres días, a partir de este martes 30 de diciembre, con motivo del fallecimiento del intendente mandato cumplido e histórico dirigente, Esteban “Chiquito” Martínez. Se dispondrán las banderas a media asta en todos los espacios públicos de la ciudad, en memoria y reconocimiento de quien en vida fuera Ciudadano Ilustre de Río Grande.

RIO GRANDE.- La comunidad de Río Grande, despide con profundo respeto y gratitud, reconociendo en él no sólo aquel legado que nos dejó trascendiendo obras y gestiones; sino también al vecino que con su ejemplo de entrega, pertenencia y vocación de servicio ayudó a construir la identidad de nuestra ciudad. Esteban “Chiquito” Martínez, un riograndense de pura cepa que fue intendente.

Sus restos serán velados en el Centro Deportivo Municipal (Av. Belgrano 970) este martes 30 de diciembre, en el horario de 17 a 22 y el día miércoles 31 de 9 a 12 horas, tras lo cual se realizará el traslado para su cristiana sepultura en el Cementerio Local.