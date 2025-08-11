Río Grande tiene representantes en Truco y Orientación

Se realizó la instancia local de los Juegos Fueguinos de Truco y Orientación en Río Grande, en búsqueda de los cupos para la etapa provincial del fin de semana.

La jornada del truco tuvo lugar en el Hogar de Día con la participación de cuatro parejas, entre las cuales se impusieron Manuel Andrade Vargas y Carmen Correa Rodríguez, en una reñida final frente a Marta Kovacic y Gerardo Castello, quienes consiguieron el segundo puesto. En la antesala, Andrade Vargas y Correa Rodríguez, por las semifinales, derrotaron a Luis Vouillez y Nancy Valdés, en tanto que Kovacic y Castello hicieron lo propio ante Mirta Pérez y Manuel Vargas.

Por su parte Orientación contó con siete competidores. La victoria fue para Eduardo Gadea en la rama masculina y Carmen Ortíz en la femenina. Gadea fue escoltado por Gerardo Castello y Marcelino Arenas completó el podio. Además, Hilda Aguilar y Marta Cuello finalizaron en el segundo y tercer puesto femenino, respectivamente.