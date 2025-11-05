Río Grande debuta esta tarde ante Mar del Plata

Todo listo para el arranque de Río Grande en el Primer Torneo Nacional de Selecciones Mayores de Ligas de Futsal AFA organizado por el Consejo Federal del Fútbol Argentino y con el apoyo de la Liga Posadeña quien será el anfitrión de la competencia.

RIO GRANDE.- La capital misionera albergará en el Polideportivo ‘Finito’ Gehrmann el primer Torneo Nacional de Selecciones de Futsal AFA, un evento que reunirá a delegaciones de todo el país y significará el debut oficial de los seleccionados de Posadas y Apóstoles. Este hito deportivo es posible gracias a un esfuerzo conjunto que cuenta con el apoyo fundamental del Gobierno provincial y municipal, clave para afrontar la logística de alojamiento, traslado y alimentación de las delegaciones.

El campeonato tendrá tres fechas clasificatorias, donde los 14 equipos presentes fueron divididos en cuatro zonas, dos de cuatro y dos de tres elencos respectivamente (estos dos últimos tendrán una fecha interzonal) y sólo los ganadores de cada grupo accederán directamente a las semifinales del día sábado, mientras que el domingo se jugará por el tercer puesto y la Gran Final.

Río Grande, primero

El conjunto de Nicolás Barrio será el primero de los seleccionados fueguinos en saltar a la cancha; será a las 13:30 frente al siempre complicado Mar del Plata, aunque previamente la Liga Formoseña y la Liga de San Juan harán debutar el certamen desde las 09:30, mientras que desde las 11:30 lo harán Río Turbio y la Liga Santiagueña.

Río Grande, que ayer sufrió el intenso calor que reinó en Posadas -a las 10:00 cuando entrenó en el Finito Gehrmann había 38 grados-, sabe que ese será un rival extra que se sumará al buen juego del conjunto del Profe Cristian Perata, quien conoce bien a los fueguinos por haber seguido en directo la Copa Malvinas Argentina que disputaron hace un mes y medio atrás.

Ayer durante el entrenamiento se los exigió al máximo a todos los jugadores para ver cómo reaccionaban al calor reinante y la forma de hidratarlos, y si bien respondieron a la perfección, se sabe que hoy en partido los tiempos de los cuartetos pueden ser más breves que cuando juegan en casa.

El plantel riograndense está integrado por Francisco Chávez (Metalúrgico), Alejandro Godoy (Camioneros), Jorge Fresia (Luz y Fuerza), Román Andrade (Luz y Fuerza), el mencionado Rodrigo Ojeda (San Isidro), Gabriel Ramírez (ADEFU), Sebastián Delfor (Camioneros), Gabriel Sánchez (San Isidro), Franco Torres (Luz y Fuerza), Braian Zapata (Camioneros), Brian Valderas (Luz y Fuerza), Aaron Camino (Camioneros) y el capitán, Facundo Perpetto (Camioneros).

El cuerpo técnico estará integrado por Nicolás Barrios (Director Técnico), Leonardo Contreras (Ayudante Técnico), Fabián Nahuel (Preparador físico), Nicolás Sena (Preparador Físico), Guillermo Martínez (Kinesiólogo), Ricardo Uribe (Utilero) y Luis Torres (Utilero).

Ushuaia, desde las 17:30

El conjunto capitalino orientado por Martín Bonvehí debutará a media tarde frente a la Liga de San Nicolás, cuyos jugadores han tenido mucho roce nacional en los últimos tiempos, ya sea en la Liga Nacional de Futsal Argentina como así también en la pasada competencia de ascenso del Torneo Regional Federal Amateur de Futsal AFA.

El plantel de Ushuaia está integrado por Ítalo Gómez, Román Guerrero, Luciano Nicoliello, Agustín Oliva, Danilo Seveca, Axel Baumgartner, Josué Dorsch, Agustín Torres, Joaquín Mansilla, Giovanni Grandis, Federico Bleuer, Damián Nicoliello y Joaquín Rodríguez.

El Fixture

Primera fecha – Miércoles 5 de noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

09:30 – Zona B Liga Formoseña vs. Liga de San Juan

11:30 – Zona D Liga de Río Turbio vs. Liga Santiagueña

13:30 – Zona C Liga de Río Grande vs. Liga Marplatense

15:30 – Zona A Liga de Bariloche vs. Liga de San Luis

17:30 – Zona B Liga Ushuaiense vs. Liga de San Nicolás

19:30 – Acto Inaugural en el estado Finito Gehrmann

20:00 – Interzonal Asociación Rosarina vs. Liga de Apóstoles

22:00 – Zona A Liga de Posadas vs. Liga de Río Gallegos

Segunda fecha – Jueves 6 de noviembre

Estadio Polideportivo “Finito” Gehrmann

10:00 – Zona B Liga Formoseña vs. Liga Ushuaiense

12:00 – Zona D Asociación Rosarina vs. Liga de Río Turbio

14:00 – Zona A Liga de Río Gallegos vs. Liga de San Luis

16:00 – Zona B Liga de San Juan vs. Liga de San Nicolás

18:00 – Interzonal Liga Santiagueña vs. Liga Marplatense

20:00 – Zona C Liga de Apóstoles vs. Liga de Río Grande

22:00 – Zona A Liga de Posadas vs. Liga de Bariloche

Tercera fecha – Viernes 7 de noviembre

Estadio Polideportivo Santa María

10:00 – Zona B Liga de San Nicolás vs. Liga Formoseña

12:00 – Zona C Liga Marplatense vs. Liga de Apóstoles

14:00 – Zona A Liga de Bariloche vs. Liga de Río Gallegos

16:00 – Zona B Liga Ushuaiense vs. Liga de San Juan

18:00 – Zona D Liga Santiagueña vs. Asociación Rosarina

20:00 – Interzonal Liga de Río Turbio vs. Liga de Río Grande

22:00 – Zona A Liga de San Luis vs. Liga de Posadas

Cuarta fecha – Sábado 8 de noviembre

Estadio a Confirmar

19:00 – Semifinal A A confirmar el cruce de Zonas

21:00 – Semifinal B A confirmar el cruce de Zonas

Quinta fecha – Domingo 9 de noviembre

Estadio a Confirmar

10:30 – Tercer puesto Perdedor cotejo A vs. Perdedor cotejo B

12:30 – Final Ganador partido A vs. Ganador partido B