Río Grande cuenta con un Banco de Ayudas Técnicas

La Secretaría de Salud Municipal acompaña, a través del Banco de Ayudas Técnicas, a pacientes que requieren elementos de ortopedia para avanzar con sus respectivos procesos de rehabilitación, mejorando significativamente su calidad de vida.

Los elementos se prestan en comodato de manera transitoria a personas sin obra social hasta que resuelven su situación de salud como así también a personas con obra social hasta que la misma responda con el elemento requerido.

Quienes precisen de esta ayuda, pueden acudir al Banco Municipal de Ayudas Técnicas ubicado en la calle Bernardino Rivadavia 1333, donde deberán presentar fotocopia de DNI del paciente y el responsable, pedido médico y un servicio con el domicilio donde será utilizado el elemento. Es importante recordar que, una vez finalizado el tiempo de uso, las piezas de ortopedia deben ser devueltas para que puedan estar a disposición de otros pacientes que las necesiten.

Para mayor información, los interesados podrán comunicarse por WhatsApp al 2964 452950 o acercarte a Rivadavia 1333 de 9:00 a 15:00 horas.

De esta manera, el Municipio busca generar respuestas concretas para mejorar la calidad de vida y atender a las necesidades de los vecinos y vecinas, con un sistema de salud cercano y accesible.