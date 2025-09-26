Río Grande: condenan a un hombre a 4 años de prisión por abuso sexual

El Tribunal de Juicio en Río Grande hoy condenó al sujeto por ser encontrado responsable de un abuso sexual a una menor, hecho ocurrido en el año 2019. (Foto: Condenado junto a la Defensora Pública, Lorena Nebreda)

RÍO GRANDE. – El acusado había llegado al debate en libertad, pero quedó detenido inmediatamente después de conocerse el veredicto. La investigación determinó que en 2019 abusó de una niña de 11 años que estaba bajo su cuidado.

Los jueces también ordenaron implementar un dispositivo de orientación y contención destinado a la víctima.

En el juicio intervino el Fiscal Mayor del Distrito Judicial Norte, Martín Bramati, y la defensa estuvo a cargo de la Defensora Pública, Lorena Nebreda.

El Tribunal fue presidido por Juan José Varela, con la participación de los jueces Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante).

Los fundamentos de la sentencia serán leídos el próximo 13 de octubre a las 13:00 horas.