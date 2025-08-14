Río Grande: comienza un nuevo juicio por abuso sexual

El debate oral y no público iniciará el lunes en Río Grande y el imputado tiene 63 años. Está acusado de abusar de dos menores de edad.

RÍO GRANDE. – El próximo lunes 18 de agosto a partir de las 9:30 horas, comenzará en Tribunales de esta ciudad un nuevo juicio oral y no público; en este caso un hombre es acusado de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple reiterado en concurso real.

El imputado (63) esta denunciado de abusar de 2 adolescentes menores de edad en diferentes ocasiones en el año 2018.

El Tribunal de Juicio en lo Criminal será presidido por Juan José Varela con las vocalías de Eduardo López y Pedro Fernández (subrogante). El Ministerio Público Fiscal será representado por Ariel Pinno y la Defensa Oficial estará a cargo de Eduardo Tepedino.

Para la instancia de testimoniales está prevista la declaración de 5 testigos.